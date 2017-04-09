نشست خبری روحانی ۱۱ صبح فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی، فردا بیست و یکم فروردین ماه ساعت ۱۱ صبح با حضور خبرنگاران رسانه های ‌همگانی داخلی و بین المللی برگزار می شود.

رئیس جمهور در این نشست خبری، ضمن طرح مهمترین مسایل کشور، مواضع جمهوری اسلامی ایران ‌درباره موضوعات منطقه ای و بین المللی را تشریح می کند. ‌

رییس جمهور در ابتدای این نشست گزارشی کوتاه از عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه های ‌مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ملت شریف ایران تقدیم می کند و پس از آن ‌پاسخگوی پرسش های تعدادی از خبرنگاران رسانه های داخلی و بین المللی خواهد بود. ‌

در این نشست خبری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، بیش از ۲۰۰ ‌خبرنگار، عکاس و تصویربردار از مهمترین رسانه های داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. ‌

بنابراین گزارش، نشست خبری ریاست محترم جمهور ی به طور زنده از شبکه های بین المللی و داخلی، از جمله شبکه یک سیما، شبکه خبر، العالم و پرس تی وی و همچنین ‌رادیو سراسری ایران پخش ‌می‌شود. ‌