مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از امروز یکشنبه تا اواخر دوشنبه، با عبور تدریجی یک سامانه جبهه ای انتظار رشد ناپایداری در شمال غرب، غرب و دامنه های شمالی و جنوبی البرز وجود دارد.

احد وظیفه افزود: امروز یکشنبه در مناطقی از شمال غرب رگبار موقت باران و وزش باد شدید گاهی با رعدوبرق و فردا در شمال غرب، غرب و نواحی مرکزی کشور به شکل رگبار موقت باران، رعدوبرق و وزش باد شدید ناشی از شرایط توفان تندری پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: امروز یکشنبه رگبار باران، گاهی با رعدو برق و احتمال صاعقه و وزش باد شدید در شمال آذربایجان شرقی، شمال و غرب آذربایجان غربی و اردبیل قابل پیش‌بینی است و فردا دوشنبه قبل از ظهر رگبار موقت باران گاهی با رعدوبرق در استان اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و وزش باد شدید در استان های گیلان، مازندران و گلستان رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: از صبح امروز به سبب گرم باد جنوبی، دمای هوا در استانهای ساحلی دریای خزر افزایش شدید یافته است و بیشینه دما طی امروز به حدود ۳۰ درجه در مناطق جلگه ای خواهد رسید اما دوشنبه با گذر جبهه سرد دمای هوا در گیلان، مازندران و گلستان به شدت کاهش می یابد و انتظار می رود دمای هوای طی روز دوشنبه حدود ۱۰ تا ۱۵ درجه سلسیوس کاهش یابد. همچنین با گذر جبهه سرد این سامانه از اواسط دوشنبه و طی ساعات شب سه شنبه وزش باد شدید در استانهای مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم و سمنان پیش بینی می شود که می تواند در برخی نقاط سبب خیزش گردوخاک در مقیاس محلی شود. بر این اساس توصیه می شود، با توجه به تاثیر مخرب این پدیده ها و نوع فعالیت مورد نظر، آمادگی لازم بعمل آید.