۱۰۰ پروژه عمران شهری در راستای تحقق اقتصادمقاومتی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه دائمی بزرگ شهر یاسوج و بازار سنتی و گردشگری یاسوج از جمله این پروژه ها است.
وی بیان داشت: پروژههای شهری یاسوج با بهرهگیری از توان داخلی سازمانها و کارشناسان توانمند استان اجرایی میشود.
جاوید تصریح کرد: در سال گذشته نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پروژههای عمران شهری و زیربنایی شهری با پیوست اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از توان و ظرفیتهای داخلی اجرایی شدند.
وی آسفالت معابر و توسعه زیرساختهای شهری در بخشهای گردشگری، فرهنگی و سیاحتی، احداث بوستانها و توسعه فضایی سبز را نتیجه تلاش، همکاری و همت همه اعضای شهرداری عنوان کرد.
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