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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

شهردار یاسوج:

۱۰۰ پروژه عمران شهری در راستای تحقق اقتصادمقاومتی اجرایی می شود

۱۰۰ پروژه عمران شهری در راستای تحقق اقتصادمقاومتی اجرایی می شود

یاسوج- شهردار یاسوج از اجرایی شدن۱۰۰ پروژه عمران شهری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه دائمی بزرگ شهر یاسوج و بازار سنتی و گردشگری یاسوج از جمله این پروژه ها است.

وی بیان داشت: پروژه‌های شهری یاسوج با بهره‌گیری از توان داخلی سازمانها و کارشناسان توانمند استان اجرایی می‌شود.

جاوید تصریح کرد:  در سال گذشته نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پروژه‌های عمران شهری و زیربنایی شهری با پیوست اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از توان  و ظرفیت‌های داخلی اجرایی شدند.

وی آسفالت معابر و توسعه زیرساخت‌های شهری در بخش‌های گردشگری، فرهنگی و سیاحتی، احداث بوستان‌ها و توسعه فضایی سبز را نتیجه تلاش، همکاری و همت همه اعضای شهرداری عنوان کرد.

کد مطلب 3948728

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