به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح پایانه مترو شهیدکلاهدوز با اشاره به اینکه برای آن که بتوانیم نسبت به سرویس‌دهی بهتر به مسافران مترو و کاهش سرفاصله ها اقدام کنیم، لازم است در انتهای هر خط یک پایانه و پارکینگ احداث شود که قطارها هر شب روی ریل نمانند و نظافت و نگهداشت و تعمیر ثانویه آنها در محل‌های خاص انجام شود، گفت: این پایانه با ۲۰ هزار متر مربع مساحت و ۱۶ سکوی استراحت و ۱۳ کیلومتر ریل‌گذاری و همچنین به کارگیری ۲۳ سوزن، کار خود را از امروز آغاز خواهد کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مترو در دو فاز نسبت به تولید اشتغال نقش بسزایی دارد، افزود: مترو در هنگام ساخت می‌تواند در تولید اشتغال نقش مهمی ایفا کند و شما می‌بینید که متاسفانه در برخی شهرها با گذشت بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال هنوز خطوط مترو تکمیل نشده است، اما در شهرداری تهران با کار جهادی، دو ساله خطوط مترو ساخته می‌شود.

حسینی با بیان اینکه هر خط مترو ۱۰۰ سال و هر رام قطار ۳۵ سال به شرط نگهداشت مطلوب عمر می‌کند گفت: هر ۲۰ کیلومتر مترو هزاران فرصت شغلی به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

وی همچنین در مورد تکمیل و راه‌اندازی خطوط ۶ و ۷ مترو نیز با بیان اینکه در نیمه اول امسال خطوط ۶ و ۷ و همچنین خط فرودگاه امام خمینی (ره) به طول ۱۰۰ کیلومتر افتتاح می‌شود، گفت: تست سرد مترو فرودگاه امام خمینی (ره) هفته آینده با حضور شهردار تهران انجام خواهد شد و با وجود آنکه قرار بود در تعطیلات نوروز مسافرگیری این خط آغاز شود، اما با توجه به مسائلی که با وزارت کار درخصوص مباحث مختلف مطرح شد، در حال پیگیری موضوع هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین در مورد احداث مترو در حریم تهران و محدوده‌های اطراف نیز با بیان اینکه نگاه کردن به مترو تهران به صورت مستقل یک خطای استراتژیک است، گفت: می‌توان خط مترو تهران – کرج را به هشتگرد و انتهای خط ۳ را به اسلامشهر متصل کرد و همچنین با امتداد فرودگاه امام خمینی (ره) به پرند می‌رسیم که برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

حسینی با بیان اینکه جمعیت‌های اطراف شهر تهران برای آموزش، درمان و... به اشکال مختلف وابسته به تهران هستند، گفت: می‌توان با تقبل هزینه‌ها ازسوی دولت مترو را به شهرهای اغماری رساند.

وی همچنین در خصوص راه‌اندازی اپلیکیشن درخواست تاکسی گفت: شرکت کارپینو توانسته از شرکت تاکسیرانی مجوزهای لازم را بگیرد و شرکت تاکسیرانی تنها به عنوان یک رابط بین مسافر و این شرکت قرار دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ما دغدغه امنیت و سلامت سفر مردم را داریم، گفت: همچنین ما تاکید داشتیم که سرورها باید در داخل کشور باشند تا امنیت اطلاعات مردم نیز حفظ شود.

حسینی با بیان اینکه ما مخالف توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های نوین نیستیم، گفت: باید شرکت‌ها به دغدغه‌های مسوولان که همان امنیت سفر است پاسخ دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه کارپینو در هفته آخر اسفندماه کار خود را آغاز کرد و ۲۵۰۰ تاکسی به این سامانه متصل شده و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تاکسی دیگر نیز در حال آموزش هستند، گفت: قیمت این اپلیکیشن نیز باید منطق اقتصادی داشته باشد و سقف آن توسط شهرداری که همان مصوبه شورای شهر است، خواهد بود و کف قیمت‌ها نیز در اختیار خود شرکت است، قطعا باید برای جلب مشتری قیمت‌های متنوعی داشته باشد.

هابیل درویش هم در مراسم افتتاح پایانه شهید کلاهدوز با بیان اینکه این پایانه ۱۶ هکتار زمین است که ۲۰ هزار متر مربع آن مسقف است، گفت: یک برج مراقبت و ۳ پست برق و همچنین ۱۶ خط ریلی و ۴ خط تعمیر و نگهداری برای این پایانه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای ساخت سه پروژه خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره)، خط ۶ و ۷ مترو ۶۰۰۰ میلیارد هزینه شده است، گفت: کسانی که مدعی امور هستند، یعنی دولت یک ریال نیز تاکنون پرداخت نکرده در حالی که قانونا و شرعا دولت باید ۵۰ درصد هزینه پرداخت ساخت مترو را بپردازد.

مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه ساخت این پایانه سه هدف داشت، گفت: تعمیر و نگهداری، اورهال (تعمیرات اساسی) و همچنین ایجاد پارکینگ قطارها از اهداف ایجاد این پایانه بود.

درویش با بیان اینکه ۲۳ سوزن در این پایانه به کار رفته است، گفت: امیدواریم به زودی شاهد افتتاح سه پروژه دیگر که در آستانه بهره‌برداری هستند باشیم.