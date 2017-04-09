علت استرس مادران جوان پس از اولین زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد صراف زاده در آستانه برگزاری اولین کنگره بین المللی انجمن فیزیوتراپی ایران، از حضور صاحب نظران این رشته از کشور مختلف دنیا در این کنگره خبر داد و افزود: تاکنون علاوه بر متخصصین ایرانی داخل کشور، متخصصین و صاحب نظران فیزیوتراپی و توانبخشی و رشته های علوم پزشکی مرتبط از کشورهای فرانسه، استرالیا، انگلستان، آلمان، هند و کانادا آمادگی خود را جهت حضور در این کنگره بین المللی اعلام کرده اند.

وی با تاکید بر تبادل تجربیات و دانش برای ارتقای رشته فیزیوتراپی در ایران، تصریح کرد: با توجه برگزاری موفق بیست و هفت کنگره فیزیوتراپی، تصمیم گرفته شد امسال برای اولین بار این کنگره به صورت بین المللی برگزار شود.

صراف زاده در ادامه شعار کنگره امسال را «پلی از تحقیقات به سوی عملکرد بالینی» عنوان کرد و گفت: هدف از انتخاب این شعار تاکید بر اهمیت نگاه بالینی درانتخاب عناوین تحقیقاتی است تا با توجه به رسالت آموزشی و ارتقاء آموزش حرفه ای مراکز دانشگاهی و انجمن فیزیوتراپی ایران، موضوعات تحقیقاتی براساس نیاز جامعه انتخاب شوند و ارتقای مهارت و دانش بالینی فیزیوتراپیست ها نیز در همان راستا جهت دهی شوند.

وی با اشاره به تخصصی شدن رشته فیزیوتراپی، افزود: یکی از محورهای مهم و تخصصی که در کنگره پیش رو مورد بحث قرار خواهد گرفت، موضوع «اختلات کف لگن و مشکلات بی اختیاری ادراری یا عدم کنترل ادرار» است که این مساله به ویژه در محور سلامت زنان در جامعه بسیار مهم است. برای این منظور از سخنرانان ایرانی و خارجی به نام دعوت گردیده است.

این دکترای فیزیوتراپی افزود: خانم های جوان بعد از زایمان به ویژه در زایمانهای سخت به علت صدمات تروماتیک عملکرد کنترل ادرارشان به طور موقت می تواند دچار مشکل شود. برای یک خانم در سنین ۲۵ تا ۳۵ سال این مسئله کاملا استرس زاست و زندگی طبیعی فرد را دچار آسیب می کند، این مشکلی است که خیلی بروز داده نمی شود و از همین رو، آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در صورتی که می توان با فیزیوتراپی که شامل روش های تمرین درمانی فیزیوتراپی و استفاده از برخی تجهیزات فیزیوتراپی مانند تحریکات الکتریکی که خوشبختانه همکاران فیزیوتراپیست در کشور عزیزمان به خوبی از آنها اطلاع دارند مشکلات بسیاری از این افراد را حل کرد.

صراف زاده با عنوان این مطلب که در اکثر مواقع این ضایعات گذرا هستند، افزود: این نوع اختلالات را می توان با مشورت فیزیوتراپیست، به همراه تمرین درمانی و تحریکات الکتریکی، برطرف کرد. همچنین، با توجه به نقش بسیارمهم فیزیوتراپی در پیشگیری از چنین مشکلات اسکلتی عضلانی، هم وطنان عزیز می توانند مشورت های لازم و ضروری را از همکاران فیزیوتراپیست دریافت کنند.

این دکترای فیزیوتراپی در ادامه به روند درمان این قبیل عوارض و اختلالات جسمی در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در کشور مراکز دانشگاهی و درمانی فیزیوتراپی وجود دارند که به طور تخصصی بر روی رفع مشکلات ناحیه کف لگن فعالیت دارند. یکی از مشکلات در این زمینه ، عدم اطلاع کافی جامعه نیازمند از وجود این مراکز تخصصی فیزیوتراپی است که البته نیازمندان به این روش درمانی می توانند با تماس با دپارتمانهای فیزیوتراپی دانشگاههای کشور و انجمن فیزیوتراپی ایران از مراکز مورد نظر اطلاع پیدا کنند.

صراف زاده با عنوان این مطلب که متاسفانه اکثریت این مراکز تخصصی فیزیوتراپی در شهر تهران وجود دارد، افزود: انجمن فیزیوتراپی ایران با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور کلاس هایی را در خصوص آموزش روش های تخصصی فیزیوتراپی اختلالات کف لگن برای همکاران فیزیوتراپی در نظر گرفته است. به ویژه به منظور توسعه این نوع خدمات تخصصی فیزیوتراپی در شهرستانهای کشور، سه دوره آموزش تخصصی ده روزه اختلالات کف لگن برای همکاران فیزیوتراپیست شهرستانها با همکاری گروه فیزیوتراپی و مرکز تحقیقات کلورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو سال گذشته اجرا گردیده است.

اولین کنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالانه انجمن فیزیوتراپی ایران از ۳ تا ۵ خرداد ۹۶ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.