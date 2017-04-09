توضیح رئیس فدراسیون وزنه برداری در مورد دلیل سفرش به کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی که با دعوت رسمی «آنتونیو اورسو» رئیس کنفدراسیون وزنه برداری قاره اروپا عازم شهر اسپلت کرواسی میزبان رقابت های وزنه برداری قهرمانی اروپا شده بود پس از شکسته شدن رکوردهای جهانی دسته فوق سنگین در این رقابتها گفت: وزنه برداری در قاره اروپا و سایر کشورها و قاره‌های دیگر به سرعت درحال رشد و توسعه است، بنابراین ما نیز اگر می خواهیم از این رقابت عقب نمانیم، باید برای ادامه روند موفقیت ها، تلاش مضاعفی داشته باشیم.

وی ادامه می دهد: برهمین اساس با توجه به اینکه بررسی و ارزیابی مسابقات اروپایی بواسطه اینکه وزنه برداران قدرتمند و عنوانداری در این قاره حضور دارند برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بود. برای ارزیابی مسابقات خصوصا در دسته فوق سنگین که همواره کسب موفقیت در این وزن برای وزنه برداری و ورزش ما از اهمیت بالایی برخوردار است عازم کرواسی شدم تا ضمن دیدن مسابقات، شرایط فنی مدعیان را نیز ارزیابی کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری به عنوان نامزد کسب کرسی‌های مهم و معتبر ریاست و دبیرکلی فدراسیون جهانی درخصوص رایزنی هایش نیز تاکید دارد: ارتباطات مستمر و پویا در بخش بین المللی قطعا کلید موفقیت خواهد بود. در طول یکسال گذشته خصوصا در رقابت های بین المللی جام فجر و سایر رقابت ها سعی کردیم از پتانسیل وظرفیت های خود در بخش ارتباطات بین المللی استفاده کرده تا درنهایت بتوانیم در انتخابات پیش رو کرسی هایی شایسته ورزش ایران را کسب کنیم.

مرادی با بیان اینکه برای رسیدن به کرسی های معتبر بین المللی، راه دشوار و سختی را طی کرده است، خاطرنشان کرد: تمام مشکلات و سختی راه را به جان خریدیم تا چیزی که شایسته مردم و ورزش ایران هست را با کسب کرسی های ارزشمند در فدراسیون جهانی به آنها تقدیم کنیم. هم اکنون نوجوانان شایسته و آینده دار کشورمان در رقابتهای جهانی در تایلند مشغول فعالیت و افتخارآفرینی هستند. درکنار نوجوانان کشورمان، نایب رئیس فدراسیون نیز ضمن به عنوان نماینده ایران در بخش پزشکی، رایزنی های خوبی با کشورهای صاحب نفوذ انجام می دهد که قطعا می تواند در انتخابات پیش رو کمک کند.

وی افزود: ما در کنگره مسابقات جهانی نیز حضور داشتیم و مسایل مهمی را با کشورهای مختلف درمیان گذاشتیم که راهگشای موفقیت های آینده وزنه برداری خواهد بود. امسال نیز با شتاب بیشتری فعالیت های داخلی و بین المللی خود را دنبال می کنیم تا با عنایت پروردگار بتوانیم موفق تر از قبل حرکت کنیم.