ورود تمام جریانات سیاسی کشور به انتخابات یک مزیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان همدان گفت: رصد فضای انتخابات از حضور تمامی جریانات سیاسی فعال کشور در انتخابات حکایت دارد که بیانگر احساس امنیت برای فعالیت سیاسی در این عرصه است.

وی بابیان اینکه این فضا را باید قدر دانست، گفت: باید برای استمرار آن با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تامین امنیت تجمعات و سخنرانی ها در چارچوب قانون تلاش کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان اظهار داشت: بخشی از وظیفه مراقبت از فضای ایجاد شده بر عهده فعالان سیاسی است تا با دوری از تخریب و تاکید بر رقابتی سالم از این فضا محافظت کنند.

الهی تبار اظهار داشت: قانون درباره تخلفات انتخاباتی از جمله تخریب رقبا پیش بینی های لازم را داشته و انتظار می رود این قانون اجرا و کاربردی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بر اساس قانون کاملا محرمانه است و کسی به غیر از هیئت های اجرایی حق ورود به این موضوع را ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان ادامه داد: ما باید در انتخابات، کرامت و حقوق شهروندی داوطلبان را حفاظت کنیم و امانتدار رای مردم باشیم.

الهی تبار گفت: قانون مبنای حرکت ما و فصل الخطاب در تمام موارد است و انتخابات عاملی برای افزایش سرمایه اجتماعی و تضمین اقتدار کشور خواهد بود.

در این جلسه روسای کمیته های ستاد انتخابات استان به ارائه گزارش پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.