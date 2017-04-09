قطعی ۱۳ ساعته برق در راور/ طوفان زندگی مردم را مختل کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: شب گذشته ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه مردم شهرستانهای راور کوهبنان در شمال استان کرمان با قطع یکباره برق مواجه شدند.

با وجود انتظار مردم برای وصل شدن مجدد برق اما این انتظار طولانی شد و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد و روند عادی زندگی ساکنان این مناطق مختل شد.

دلیل قطعی برق که با افت فشار آب نیز همراه شده بود از سوی مسئولان طوفان شن و شکسته شدن یکی از دکل های انتقال برق اعلام شده است.

طی ساعت اولیه حادثه برق شهرستان کوهبنان از استان یزد تامین شد

گفته می شود در ساعت اولیه گروه های امدادی به محل قطعی برق اعزام شدند اما به دلیل شدت تخریب صورت گرفته در ابتدا برق شهرستان کوهبنان ساعت یک و ۱۰ دقیقه از طریق شبکه برق استان یزد متصل شد.

در نهایت برق معادن زغالسنگ و شهر پابدانا نیز از طریق شبکه برق شهرستان زرند تامین شد.

مردم شهرستان راور برای وصل شدن مجدد برق ۱۳ ساعت انتظار کشیدند و در نهایت ساعت ۱۱ امروز صبح برق وصل شد

اما مردم شهرستان راور برای وصل شدن مجدد برق ۱۳ ساعت انتظار کشیدند و در نهایت ساعت ۱۱ امروز صبح برق وصل شد.

در این مدت مردم با مشکلات زیادی مواجه شدند قطعی و اختلال در سیستم های بانکی، چراغ های راهنمایی و رانندگی و ادارات تنها گوشه ای از مشکلات موجود بود.

فشار آب نیز در برخی از مناطق شهر افت کرد و درنهایت شهروندان راوری برای تامین آب نیز با مشکل مواجه شدند.

محمد زراعی یکی از شهروندان راوری در گفتگو با مهر اظهارداشت: ۱۳ ساعت زمان بسیار زیادی است که یک شهر با قطعی برق مواجه شود در این مدت به دلیل برقی بودن وسایل ارتباطی با مشکل مواجه شدیم.

وی افزود: در نظر بگیرید یخچال و فریزر مردم در خانه ها و مغازه های ۱۳ ساعت در یک منطقه کویری خاموش باشد و در نهایت چه بر سر مواد غذایی مردم می آید.

زهرا ایران دوست نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: رفت و آمد در شهر هم با مشکل مواجه شده بود چون چراغهای راهنمایی رو رانندگی کار نمی کردند.

وی افزود: امروز باید مبلغی پول را واریز می کردم اما با وجود اینکه فرزندم در شهر دیگر در انتظار بود اما موفق نشدم به موقع این کار را انجام دهم.

تعطیلی نانوایی های سطح شهر

محمد ابراهیمی نیز از دیگر شهروندان راوری است که مهمترین مشکل مردم را عدم پخت نان در روز جاری در این شهر عنوان کرد و گفت: بخشی از نیاز مردم توسط نانوایی های سنتی حل شد اما نانوایی های رسمی سطح شهر تعطیل شدند و حتی بعد از وصل شدن برق هم تمایلی برای خدمات دهی نداشتند.

وی افزود: کارهای اداری مردم نیز با مشکل مواجه شده بود چون اکثرکارهای در بستر دولت الکترونیک انجام می شود اما عملا برقی برای روشن کردن رایانه ها وجود نداشت.

شب گذشته طوفان شن روی داد و به دلیل شدت باد یکی از دکل های اصلی برق فشار قوی که مهمترین منبع تامین برق راور است سقوط کرد

وی با اشاره به وجود سردخانه ها و مغازه هایی که اقلامشان را در سردخانه نگاه داشته بودند گفت: برخی از مردم با مشکلاتی مواجه شده اند که باید رسیدگی شود زیرا ۱۳ ساعت اقلام فاسد شدنی آن ها بدون وسایل سرمایشی بود.

وی از عدم اطلاع رسانی دقیق مسئولان به مردم نیز گلایه کرد و گفت: در این مدت کسی پاسخ گو نبود و مشخص نبود چه زمانی مشکل رفع خواهد شد در صورتیکه اصل بر این است که مسئولان از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی کنند تنها بعد از حل مشکل اطلاع دادند که برق وصل شده است.

طوفان شن متهم ردیف اول

رئیس اداره برق منطقه ای شهرستان راور امروز در این خصوص به خبرنگاران گفت: شب گذشته طوفان شن روی داد و به دلیل شدت باد یکی از دکل های اصلی برق فشار قوی که مهمترین منبع تامین برق راور است سقوط کرد.

اسدی ادامه داد: این اتفاق در جاده دشتخاک به زرند روی داد و در کوتاه ترین زمان ممکن گروه های امدادی به منطقه اعزام شدند اما به دلیل شدت خسارت ها کار اصلاح شبکه طولانی شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول راور، طرز، کوهبنان و پایدانا از مدار خارج شده بودند و در ابتدا برق کوهبنان و پابدانا وصل شد و درنهایت ساعتی قبل نیز شبکه راور وصل شد.

گروه های تعمیرات برق از ساعات ابتدایی در محل حضور داشتند

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان در مصاحبه با یکی از رسانه های استان گفته است: برق شهرستان های کوهبنان و راور که شامگاه شنبه بر اثر توفان شن قطع شده بود، وصل شد.

محسن عباسپور افزود: طوفان شدید ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه شب گذشته باعث سقوط دکل خطوط اختصاصی فولاد زرند ایرانیان بر روی شبکه برق شهرستان زرند شد که در نتیجه شهرستان های راور و کوهبنان و منطقه پابدانا فاقد برق شدند.

وی بیان کرد: ساعت یک و ۱۰ دقیقه بامداد امروز برق شهرستان کوهبنان از طریق شبکه برق استان یزد و معادن پابدانا از طریق شبکه زرند برقرار شد.

مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: با تلاش گروه های تعمیرات شرکت برق منطقه ای کرمان که از ساعات اولیه قطعی برق در منطقه حضور داشتند، پیش از ظهر امروز مشکل قطع برق شهرستان راور نیز برطرف شد.

خطوط فوق توزیع برق منطقه زرند به حالت عادی بازگشته و خاموشی سایر مناطق نیز به طور کامل برطرف شده است

وی بیان کرد: خطوط فوق توزیع برق منطقه زرند به حالت عادی بازگشته و خاموشی سایر مناطق نیز به طور کامل برطرف شده است.

گفته می شود در ساعات گذشته با پیگیری فرماندار راور تعدادی از نانوایی های شهر راور اقدام به پخت نان کرده اند و صفوف طولانی مردم برای دریافت نان در این نانوایی ها تشکیل شده است.

فرماندار راور اعلام کرده است تمامی دستگاه های دولتی و خدماتی در راور موظف هستند بعد از وصل شدن برق خدمات روزانه را به مردم انجام دهند.