به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده بیان داشت: پس از برجام شاهد گشایش‌های متعددی در حوزه حمل‌ونقل ریلی هستیم که شاخص‌ترین آن به طور حتم آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های برقی کردن راه‌آهن تهران ـ مشهد و گرمسار ـ اینچه برون در اوایل سال ۹۶ خواهد بود. همچنین استفاده از مدل‌های تامین مالی برای تامین نیازهای راه‌آهن و همکاری‌های بین‌المللی، ارتباط شرکت‌های داخلی و خارجی نیز دیگر تاثیرات برجام بر این شق حمل‌ونقل بوده است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن تصریح کرد: از سال ۹۲ بر حسب تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش در راستای انتقال بار از جاده بر روی ریل، راه‌آهن به کاهش سهم حق دسترسی خود از حمل‌ونقل ریلی پرداخته است.

وی افزود: هم اکنون حق دسترسی شرکت راه‌آهن در حمل‌ونقل ریلی به صفر و در بخش باری از بالای ۴۵ درصد به زیر ۲۲ درصد رسیده است که شرکت راه‌آهن از لحاظ درآمد با مشکلات جدی مواجه شده است اما هدف ما هموار کردن مسیر برای حضور بخش خصوصی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کشور بیان داشت: تا کمتر از ۵ سال آینده، حمل بار در حوزه صنایع معدنی و فولاد به ۲۱۰ هزار تن خواهد رسید و اگر زمینه برای حضور این حجم بار بر روی ریل فراهم نشود به‌طورقطع در حوزه سوخت با حجم انبوهی از مصرف سوخت مواجه خواهیم شد که شدیداً مخالف مسئله اقتصاد مقاومتی است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن در ادامه گفت: همچنین در خصوص میزان خسارات وارده به زیربناها به‌طور حتم با معضل جدی روبرو خواهیم شد و علاوه بر این در زمینه ایمنی راه‌ها با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده، تا کمتر از ۸ سال آینده حجم ترانزیت عبوری از ایران به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید. از این رو باید در حوزه حمل‌ونقل به‌طور حتم تلاش‌های گسترده‌ای به‌منظور افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی نسبت به جاده‌ای صورت گیرد تا در راستای اقتصاد مقاومتی بیشترین خدمت به مردم انجام شود.

گفتنی است، راه آهن تهران ـ مشهد پرترافیک‌ترین راه‌آهن مسافری کشور با طولی برابر ۹۲۶ کیلومتر از شهر تهران آغاز و با گذشتن از گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود و نیشابور به مشهد می‌رسد. حداکثر سرعت سیر در این مسیر ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت بوده که پس از برقی کردن به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت. طبق برآوردها این راه‌آهن در سال ۱۴۱۰ باید جوابگوی ۳۳ میلیون نفر مسافر و ترافیک باری ۱۰ میلیون تن در سال باشد که این خط را در زمره ۱۰ خط پرترافیک جهان قرار خواهد داد.

شایان ذکر است در بهمن ماه سال ۹۵ طبق مصوبه هیئت وزیران در اجرای تبصره (۳۸) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای تسهیلات قرارداد طرح‌ برقی کردن راه‌آهن گرمسار - اینچه برون یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) یورو در نظر گرفته شد.