انتخابات با سلامت روان مردم سروکار دارد/ وضعیت افسردگی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه همایش روز جهانی بهداشت در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقش فضای انتخابات در سلامت روان مردم، با بیان اینکه افرادی که گزارشات خلاف، وعده ها و امیدهای بیجا می دهند مثل همان افرادی هستند که مردم را ناامید می کنند، افزود: این افراد با دادن وعده هایی که در توان دولت نیست می توانند بر اعصاب و روان مردم تاثیر مخرب بگذارند و باید صادقانه واقعیات و مشکلات را به مردم بازگو کرد و توقعی هم که ایجاد می کنیم در حد داشته هایمان باشد چرا که هیچ چیز بهتر از راستگویی و درستی نیست.

وی با اشاره به انتقادات از غربی ها که از سوی برخی ها در کشور اتفاق می افتد، گفت: متاسفانه ما از غربی ها انتقاد می کنیم اما الگوهایمان حتی در مورد انتخابات همانند آنها است و رفتارهایی که در مناظره ها داریم هم مثل غربی ها است که این مایه غصه است و باید از یک جای کار متوجه این اشتباه شویم و مسیر را عوض کنیم و به مسیر اسلامی که به صلاح کشور است بازگردیم.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه انتخابات حتما با روح و روان مردم سروکار دارد، افزود: زمانی که نگاهی به رسانه ها اعم از رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها می کنیم، آن قدر خبرهای متضاد منتشر می کنند که مخاطبان گیج می شوند و نمی دانند کدام درست است، چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید و قطعا رفتار اجتماعی و حتی رفتار شخصی سیاستمداران در سلامت روانی جامعه موثر است.

وی افزود: امیدوارم که همه ما به آموزه های دینی و سنت خودمان که نیاکانمان داشتند برگردیم و با درستی و صداقت رفتار کنیم و سخن بگوییم چرا که به صلاح مردم و مملکت نزدیک تر است.

وضعیت شیوع افسردگی در ایران

وزیر بهداشت در این مراسم نیز با بیان اینکه میزان شیوع افسردگی در ایران طی ۲۶ سال گذشته دو برابر شده است، افزود: از نظر بار بیماری ها، افسردگی رتبه چهارم را دارد و براساس پیش بینی ها در سال ۲۰۳۰ بیماری افسردگی در رتبه دوم بیماری ها قرار خواهد گرفت.

هاشمی با تاکید بر اینکه بخشی از سلامت جسم به سلامت روح و روان بر می گردد، افزود: ارتقای سلامت روان می تواند از اهداف مهم کشور باشد و علاوه بر عوامل ژنتیکی عوامل محیطی زیادی مثل بیکاری، از دست دادن عزیزان، حوادث ترافیکی و عوامل طبیعی می توانند در ابتلا به افسردگی تاثیر گذار باشند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه افراد بالای ۶۰ سال و خانم ها بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند، افزود: در دنیا ۳۵۰ میلیون نفر به بیماری افسردگی مبتلا هستند و در کشور ما نیز ایران ۱۶.۸ درصد زنان و بیش از ۱۰ درصد مردان افسرده هستند.

هاشمی از عوارض ابتلا به افسردگی را بی رقبتی و بی میلی به مسائل زندگی، گوشه گیری و اختلال در روابط اجتماعی و خانوادگی بیان کرد و افزود: براساس مطالعات در ایران در سال ۲۰۱۵ شیوع اختلال افسردگی در زنان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۵۰۳۷ نفر است که این تعداد در دنیا ۴۹ هزار نفر است.

وزیر بهداشت تعداد مردان افسرده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در جهان را ۳۵۴۵ نفر بیان کرد و گفت: این تعداد در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۹۴۷ نفر است.

وی با بیان این که میزان شیوع افسردگی در ایران طی ۲۶ سال گذشته دو برابر شده است، افزود: از نظر بار بیماری ها، افسردگی رتبه چهارم را دارد و براساس پیش بینی ها در سال ۲۰۳۰ بیماری افسردگی در رتبه دوم بیماری ها خواهد بود.

هاشمی با اشاره به این که میزان افسردگی شدید در دنیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در دنیا ۲۹۲۳ است، افزود: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳۳۲۸ نفر دچار افسردگی شدید هستند و میزان شیوع افسرده گی در کل جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۲۵ و در ایران ۱۲۷۵ نفر است.

به گفته وزیر بهداشت، استان های تهران، فارس، اصفهان و چهارمحال بختیاری بیشترین شیوع افسردگی عمیق را دارند و بیش از ۴ درصد است و میزان شیوع افسردگی عمیق در این دو استان کمتر بوده و نصف این مقدار یعنی ۲ درصد است.

وی با اشاره به اینکه میزان خودکشی از سال ۱۹۹۰ تا کنون شیوع کمتری داشته است ، افزود: در کشور، استان ایلام رتبه اول در خودکشی را دارد و میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی در زنان نسبت به مردان کمتر است.

وزیر بهداشت با بیان این که بسیاری از افراد از ابتلا خود به بیماری های اعصاب و روان بی اطلاع هستند، افزود: متاسفانه در مورد بیماری های اعصاب و روان اطلاع رسانی کمی صورت گرفته و صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی کمتر در خدمت این موضوع بوده و لازم است که این مسئله که یک نقص است برطرف شود.

هاشمی با اشاره به اینکه فقر، شهرنشینی و بی سوادی ارتباط با افسردگی دارد، گفت: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد مردم در روستاها سکونت دارند و این در حالی است که قبل از انقلاب اسلامی ۷۰ درصد مردم ایران، روستانشین بودند و خود مهاجرت به شهر و تغییر در سبک زندگی می تواند باعث آسیب روحی و روانی و افسردگی شود.

وزیر بهداشت در ادامه، کم شدن ارتباطات اجتماعی، بد رفتاری و بداخلاقی های در عرصه اجتماعی و سیاسی و تهمت و غیبت را از عوامل دیگر افسردگی بیان کرد و گفت: بسیاری از افراد طی چند سال گذشته از تریبون های مختلف، در جهت ایجاد نفرت مردم به جامعه پزشکی تبلیغ کردند و فکر کردند که به مردم خدمت می کنند در حالیکه بنیان اجتماعی را نابود می کنند و در حوزه اقتصادی هم، طبقه متوسط آسیب دیدند و همه این رفتارها در نهایت منجر به افسردگی در میان مردم می شود.

وی با بیان اینکه ملتی که امیدوار نباشد، ملت کارآمدی نخواهد بود، افزود: در برخی موارد ما قربانی تصمیمات نادرست و رفتار اشتباه مجموعه های سیاسی و سیاستگذاران شده ایم و باید سیاست های نظام در جهت ارتقای سلامت روان مردم، ایجاد شادی و نشاط و امید به زندگی باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه افسردگی یک بیماری جدی است، افزود: شاید عوامل ابتلا به این بیماری را بدانیم اما برخی علائم آن را نمی دانند و لازم است رسانه ها بخصوص صدا و سیما در مورد بیماری های روحی و روانی به خصوص افسردگی اطلاع رسانی کنند ، البته رسانه شمشیر دولبه است و نباید باعث بدنامی بیشتر بیماریهای روانی شود چرا که رسانه ها نتوانسته اند نگاه مردم به این بیماری ها را به درستی تغییر دهند.

وی تاکید کرد:نباید نا امیدی و نقاط ضعف را تبلیغ کرد و باید به صلاح جامعه و مبتنی بر علم صحبت کرد باید به جامعه ایرانی نگاهی ملی و علمی داشته باشیم و نباید قبیله ای عمل کرد.

وزیر بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد تا رسانه ها خارج از نگاه های تنگ نظرانه در راستای کاهش بیماری های اعصاب و روان و آگاهی سازی در مورد این بیماریها، کمک کنند.