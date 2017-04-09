جشنواره استانی مدافعان حرم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید عصر یک شنبه درجلسه هماهنگی برگزاری جشنواره استانی مدافعان حرم شهرستان هشترود گفت: در جهت گرامیداشت ارزشهای (شهید گرانقدر مدافع حرم اسماعیل کریمی) ودیگر شهدای حرم این جشنواره برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جانفشانیهای رزمندگان جبهه مقاومت وارزش والای شهدای اسلام وانقلاب گفت : آرامش وامنیت جامعه مرهون ایثارگری های رزمندگان اسلام وانقلاب بوده و امروزه نیز در خارج ازمرزهای ایران اسلامی به ویژه درسوریه مرهون جانفشانی های مدافع حرم است.

وی افزود : وظیفه ما در قبال این رشادتها ادامه راه شهدا و امام شهدا و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری است.

مستفید در ادامه با اشاره به هدف برگزاری جشنواره مدافعان حرم در هشترود خاطرنشان ساخت: این جشنواره باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه و انتقال ارزشهای مدافعان حرم به نسل جدید خصوصا جوانان ونوجوانان می باشد.

وی از مسوولین کمیته های پنجگانه واعضای ستاد جشنواره مدافعان حرم هشترود خواست تا با تمام قوا در جهت برگزاری باشکوه جشنواره تلاش کنند.

فرماندار هشترود درآخر یاد آور شد درطول برگزاری جشنواره شاهد برپایی نمایشگاه مدافعان حرم نیز خواهیم بود .

لازم به ذکراست جشنواره استانی مدافعان حرم ۲۹فروردین ازساعت ۱۰الی ۱۲ونیم درمحل سالن الغدیر دانشگاه پیام نور شهرستان هشترود برگزار می شود.