دبیرستان هسته ای در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در مراسم افتتاح فاز اول افتتاح مرکز پرتودهی با استفاده از شتاب دهنده صنعتی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سالروز فنآوری هسته ای و روز به بار نشستن خون شهدای هسته ای گام بزرگی در تداوم این حرکت ارزشمند در کشور برداشته شده است.

وی افزود: به دلیل اهمت موضوع امروز از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران در جشن روز هسته ای اولین مرکز پرتودهی استان از طریق شتاب دهنده های صنعتی و الکترون که بومی است توسط متخصصان داخلی به بهره برداری رسید.

همتی یادآورشد: امروزه پرتودهی صنعتی به عنوان یکی از روش های کارامد در زمینه ارتقاء کیفیت تولیدات پلیمری است و در افزایش ماندگاری مواد غذایی، استرلیزاسیون، تجهیزات پزشکی، میکروب زدایی و نیز دفع آفات محصولات کشاورزی، اصلاح ساختارمواد، حفظ منابع زیست محیطی به طور گسترده مورد استفاده کشور های توسعه یافته قرار می گیرد.

وی اضافه کرد:باافتتاح این مرکز ایران اسلامی نیز در ردیف کشورهای شاخص این رشته قرار گرفت و افتخاری بر موفقیت های کشور اضافه شد.

همتی تصریح کرد: قزوین استانی صنعتی، کشاورزی و علمی است و ایجاد این مرکز پرتودهی صنعتی به عنوان اولین مرکز بومی کشور پس از یزد با ویژگی های خاصی که دارد و خوشبختانه به مراتب بالاتر از مورد قبلی است ومی تواند به استانهای هم جوار مانند زنجان، همدان، گیلان خدمت رسانی کند.

وی بیان کرد: این مرکز می تواند به عنوان یک مجموعه زیرساخت علمی و تخصصی با آخرین دانش و دستاورد علمی برای ارتقاء تولیدات صنعتی، کشاورزی، دارویی و پزشکی در استان سرویس دهی کند.

استاندار اضافه کرد: برای فاز بعدی با توسعه آزمایشگاه می توانیم گام بلندی در مسیر تحقیق و پژوهش هم برداریم و به نیازهای محققان هم پاسخ دهیم ...

وی گفت:این مرکز باآخرین دستاوردهای علمی ودانش روز مارادر ردیف هشت کشور دارای شتاب دهنده صنعتی مانند آمریکا، روسیه، ژاپن، بلژیک قرار داده و در مسیر به بار نشستن تلاش های دانشمندان کشور در این عرصه هستیم که کاری ماندگار در تاریخ ثبت و ضبط شده است.

۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در مرکز پرتو دهی

استاندار یادآورشد: در این مرکز با بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۵۰ نفر شغل ایجاد شده است و بیش از ۳۰۰ شغل غیر مستقیم نیز در کنار آن ایجاد می شود.

دبیرستان هسته ای در قزوین راه اندازی می شود

استاندار قزوین گفت: به منظور تربیت نیروی اندیشمند جوان در این عرصه با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دبیرستان هسته ای هم در قزوین راه اندازی می شود.

وی گفت: به لحاظ همکاری خوبی که با این مجموعه داشتیم با ساختمان مناسبی که پیش بینی کرده ایم در صدد تقویت امور زیربنایی هستیم که در مذاکره با آقای صالحی برای تربیت نیروهای هسته ای به توافق رسیدیم تا بزودی دبیرستان هسته ای تحت نظر سازمان انرژی اتمی در قزوین در جنب همین مرکز ساخته شود.

همتی اظهارداشت: به همین منظور در حال حاضر ۴ هزار متر زمین برای این کار واگذار شده تا دو دبیرستان پسرانه و دخترانه هسته ای احداث شود که گام بزرگ و زیرساختی برای نوجوانان و جوانان علاقمند به دانش هسته ای است و زمینه تربیت نیروهای جوان را فراهم می کند.

وی اضافه کرد: این دبیرستانهای هسته ای در استانهای تهران و خراسان رضوی در دست راه اندازی است و قزوین سومین استانی است که صاحب این مرکز علمی می شود.