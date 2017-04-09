وجود زمینه های مناسب برای همکاری ایران ونامیبیا در حوزه های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ استاندار آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار آموسانی نامیبیا و هیئت اقتصادی همراه وی در خصوص زمینه های همکاری مشترک در حوزه هایی چون صنعت، معدن و کشاورزی به بحث و گفت و گو نشست.

وجود زمینه های مناسب برای همکاری ایران و نامیبیا در حوزه های مختلف

اسماعیل جبارزاده در این دیدار اظهار کرد: آذربایجان شرقی یکی از استان های تاریخی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی ایران اسلامی است و تجارت در این استان سابقه چندین ساله دارد.

وی در عین حال خاطرنشان ساخت: پیشینه مردم تبریز در گذشته تجارت بوده است چرا که تبریز از قدیم به عنوان یک پل ارتباطی بین ایران و اروپا بوده است.

جبارزاده بازار بزرگ تبریز را مرکز تجارت شمالغرب کشور عنوان و اظهار کرد: بازار بزرگ تبریز از قدیم به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده و کالاهایی از شرق به بازار تبریز و اروپا صادر می شود.

وی جمعیت استان را ۳ میلیون و ۸ هزار نفر خواند و گفت: از این تعداد ۲۴۰ هزار نفر دانشجو، ۳ هزار و ۷۰۰ نفر اعضای هیئت علمی که سرمایه های حقوقی انسانی استان هستند و ۲۴ هزار نفر دانشجوی دوره های فوق لیسانس و پی اچ دی است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به استقرار صنایع سنگین در استان گفت: شرکت تراکتور سازی، پتروشیمی تبریز که محصولات ارزنده ای تولید می کنند و محصولاتشان را به کشور های اروپایی صادر می کنند و کارخانجات بزرگ داروسازی از جمله ظرفیت های موجود در استان است.

صادرات شیرینی و شکلات به بیش از ۳۰ کشور

وی تصریح کرد: در بخش صنایع غذایی کارخانجات بزرگی در استان در حال فعالیت هستند و علاوه بر این بخش عمده ای از اتوبوس های کشور در استان ما تولید می شود و همچنین در بخش ماشین آلات سنگین کارخانجات موفقی در حال فعالیت هستند و صنایع قطعه سازی استان از جمله واحدهای موفق در این حوزه محسوب می شوند.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه آذربایجان شرقی نفت خیز نیست و فاصله زیادی با مراکز گاز دارد با این حال ۹۰ درصد از روستای های این استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با اشاره به تولید ۷۰۰ هزار تن گندم در استان گفت: توانمندی های استان در بخش کشاورزی چشمگیر است و رتبه دوم کشوری را از نظر دام و طیور داریم.

جبارزاده افزود: سیاست دولت تدبیر و امید علاقه مند همکاری با کشور نامیبیا است و این ارتباط باید از طریق اتاق بازرگانی که همگی بخش خصوصی هستند، تداوم یابد.

وی ادامه داد: از گروه های صنعتی، تجاری و بازرگانی نامیبیا خواستاریم تا برای افزایش تعاملات به استان ما سفر کنند.

جبارزاده در پایان سخنام خود اظهار داشت: کشور نامیبیا در بخش معدن، فلزات و الماس تجارب خوبی دارد و ما علاقه مندیم از تجارب این کشور بهره مند شویم

ایران توان بالقوه برای مکانیزه کردن بخش کشاورزی نامیبیا دارد

ارگینس آنجالا استاندار آموسانی نامیبیا نیز در این دیدار اظهار کرد: هدف از سفر ما به تبریز آشنایی با پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این دیار و گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی است.

وی ادامه داد: رسانه های غربی مطرح کرده اند که ایران برای همکاری در این زمینه مناسبی نیست ولی ما بدون توجه به تبلیغات رسانه های قبلی آماده همکاری در این کشور هستیم

استاندار آموسانی نامیبیا عنوان کرد: در کشور ما معادن اورانیوم، الماس و مس زیاد است و مهمترین فعالیت اقتصادی ما در بخش کشاورزی و دامداری است

وی بیان کرد: سفیر ایران در نامیبیا اعلام کرده است که ایران توان بالقوه برای مکانیزه کردن کشاورزی ما دارد.

آنجالا با بیان اینکه تراکتو سازی تبریز نام شناخته ای است، ادامه داد: علاقه مند به آشنایی و بازدید از این کارخانه هستیم.

وی به زمینه های همکاری ایران با نامبیا اشاره و اظهار کرد: حفظ منابع مالی، توسعه زیرساخت ها، مدیریت آب، تجارت محصولات و آموزش و پرورش از جمله زمینه های همکاری ما با استان شما است.