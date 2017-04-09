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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

السیسی:تروریسم، قبطی ها و مسلمانان مصر را مورد هجوم قرار داده است

السیسی:تروریسم، قبطی ها و مسلمانان مصر را مورد هجوم قرار داده است

رئیس جمهور مصر تاکید کرد که تروریسم مردمان قبطی و مسلمان مصر را هدف حملات خود قرار داده ولی عزم مصری ها برای عبور از مشکلات و مقابله با قدرت های شرور از بین نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در پیامی انفجارهای تروریستی در قاهره پایتخت این کشور را محکوم کرد.

السیسی در همین راستا تاکید کرد: تروریسم که در حال رخت بربستن است، وطن و مردمان قبطی و مسلمانش را هدف حملات خود قرار داده است ولی عزم مصری ها و اراده حقیقی آنها را برای مقابله با قدرت های شرور از بین نخواهد برد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: علیرغم این اقدامات، پای فشاری و اصرار مصری ها برای عبور از مشکلات و حرکت رو به جلو در مسیر تحقق امنیت و ثبات و توسعه همه جانبه افزایش می یابد. به خانواده های قربانیان تسلیت می گویم.

گفتنی است، یک انفجار در نزدیکی کلیسایی در شهر «اسکندریه» رخ داد که این انفجار تاکنون هشت کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشته است.

همچنین وقوع انفجاری تروریستی در نزدیکی یک کلیسا در شمال شهر قاهره پایتخت مصر منجر به کشته شدن ۲۱ نفر و زخمی شدن ۲۵ تن دیگر شد.

کد مطلب 3948830

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