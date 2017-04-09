ایران توان بالقوه برای مکانیزه کردن بخش کشاورزی نامیبیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارگینس آنجالا عصر امروز یک شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: هدف از سفر ما به تبریز آشنایی با پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این دیار و گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی است.

وی ادامه داد: رسانه های غربی مطرح کرده اند که ایران برای همکاری در این زمینه مناسبی نیست ولی ما بدون توجه به تبلیغات رسانه های قبلی آماده همکاری در این کشور هستیم.

استاندار آموسانی نامیبیا عنوان کرد: در کشور ما معادن اورانیوم، الماس و مس زیاد است و مهمترین فعالیت اقتصادی ما در بخش کشاورزی و دامداری است.

وی بیان کرد: سفیر ایران در نامیبیا اعلام کرده است که ایران توان بالقوه برای مکانیزه کردن کشاورزی ما دارد.

آنجالا با بیان اینکه تراکتو سازی تبریز نام شناخته ای است، ادامه داد: علاقه مند به آشنایی و بازدید از این کارخانه هستیم.

وی به زمینه های همکاری ایران با نامبیا اشاره و اظهار کرد: حفظ منابع مالی، توسعه زیرساخت ها، مدیریت آب، تجارت محصولات و آموزش و پرورش از جمله زمینه های همکاری ما با استان شما است.