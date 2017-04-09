۲ شکارچی غیر مجاز در سرخه دستگیر شدند

محمد قندالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه گشت زنی به موقع نیروهای یگان محیط زیست موجب دستگیری دو شکارچی متخلف در محدوده جغرافیایی روستای افتر سرخه شد، ابراز داشت: در این دستگیری یک قبضه اسلحه گلوله زنی غیر مجاز به همراه ادوات شکار توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست کشف و ضبط شد.

وی افزود: فصل بهار زمان زاد ولد وحوش محسوب می شود که از اهمیت خاص حیاتی و اکوتوریسمی برخوردار است لذا ایجاد ترس و از بین بردن و شکار وحوش می تواند صدمات جبران ناپذیری را به طبیعت وارد کند لذا از مردم تقاضا داریم به محض رویت افراد شکارچی مراتب را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره محیط زیست گزارش دهند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سرخه با بیان اینکه فصل بهار بهترین زمان برای طبیعت گردی محسوب می شود، ابراز داشت: طبیعت دوستان و کوهنوردان که در ایام بهار به مناطق ییلاقی سفر می کنند چنانچه به رد یا نشانی از حیوانات گوشتخوار برخورد کردند بلافاصله به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا نسبت به پایش منطقه در اولین فرصت اقدام شود.

قندالی تاکید کرد: باتوجه به اینکه گیاهان نو رسته یک‌ساله در این ایام از اهمیت خاصی برخوردار است لذا از مردم تقاضا داریم که با خودروهای آفرود در طبیعت تردد نکنند چراکه این علف ها غذای وحوش را تامین می کند و نابودی آنها حیات را در منطقه با اختلال مواجه می کند.