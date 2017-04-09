ضرورت همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مقاوم سازی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی عصر یک شنبه در جمع کارکنان مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد از واحدهای مسکونی در روستاهای شهرستان اهر که معادل ۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی می باشد در سال های گذشته و در جریان زلزله سال ۹۱ منطقه ارسباران مقاوم سازی و یا بازسازی شده است که امیدواریم با تسهیل در پرداخت وام ها شاهد مقاوم سازی و بازسازی مابقی واحدهای مسکونی در روستاهای منطقه باشیم.

وی، افزود: تاکنون برای ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان اهر سند مالکیت رسمی صادر شده است.

عابدی، گفت: همچنین در سال جاری معابر شش روستای شهرستان اهر شامل خونیق، چلقشلاق، آللو، یخفروزان، رشت آباد قدیم و سراجه لو آسفالت خواهد شد.

اجرای طرح هادی در ۷ روستای شهرستان اهر

در این جمع مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر نیز، از اجرای طرح هادی در هفت روستای شهرستان اهر شامل اورنگ، چلقشلاق، دایلار، چشمه وزان، مصطفی چایی، بهل و انداب قدیم در سال جاری خبر داد.

عادل فیضی، گفت: تاکنون در ۳۵ روستای شهرستان اهر فاز اول طرح هادی اجرا شده است.

وی، همچنین از احداث دو پروژه مسکن شهری با ۶۱۲ واحد برای تأمین مسکن افراد کم درآمد ساکن در شهر اهر با تسهیلات بانکی و آورده های شخصی خبر داد.