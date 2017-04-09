پوتین به رئیس جمهور مصر تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راسیسکایا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به خاطر انفجارهای امروز در این کشور، تسلیت گفت.

پوتین گفت: تهاجمی که در خلال تعطیلات مذهبی اتفاق افتاده، نشان از ظلم و خشونت دارد. واضح است که تروریست ها تنها به دنبال ترساندن مردم نیستند، بلکه قصد دارند بین تفکرات مختلف تفرقه ایجاد کنند.

پوتین معتقد است که آن ها به اهداف جنایی خود رسیده اند.

وی افزود: با همکاری شانه به شانه مسئولین جامعه جهانی، کشورها می توانیم از قدرت های تروریستی جلوگیری کنیم، وایدئولوژی ضد انسانی آن ها را ریشه کن کنیم.

رئیس جمهور روسیه در پایان این پیام با خانواده و نزدیکان قربانیان این انفجار ها احساس همدردی و برای مجروحین این حادثه آرزوی بهبودی و سلامتی هرچه زودتر کرد.