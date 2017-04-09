  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

پوتین به رئیس جمهور مصر تسلیت گفت

پوتین به رئیس جمهور مصر تسلیت گفت

رئیس جمهور روسیه در پیامی به همتای مصری خود انفجارهای اتفاق افتاده در مصر را تسلیت گفت و خواستار همکاری کشورها برای مبارزه با تروریسم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راسیسکایا، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به خاطر انفجارهای امروز در این کشور، تسلیت گفت.  

پوتین گفت: تهاجمی که در خلال تعطیلات مذهبی اتفاق افتاده، نشان از ظلم و خشونت دارد. واضح است که تروریست ها تنها به دنبال ترساندن مردم نیستند، بلکه قصد دارند بین تفکرات مختلف تفرقه ایجاد کنند.

پوتین معتقد است که آن ها به اهداف جنایی خود رسیده اند.

وی افزود: با همکاری شانه به شانه مسئولین جامعه جهانی، کشورها می توانیم از قدرت های تروریستی جلوگیری کنیم، وایدئولوژی ضد انسانی آن ها را ریشه کن کنیم.

رئیس جمهور روسیه در پایان این پیام با خانواده و نزدیکان قربانیان این انفجار ها احساس همدردی و برای مجروحین این حادثه آرزوی بهبودی و سلامتی هرچه زودتر کرد. 

کد مطلب 3948847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها