حملات به نبل و الزهراء در حلب/دفع یورش تروریستها در درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری اعلام کردند: گروههای مسلح شهرهای نبل و الزهراء در حلب را هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

در درعا در جنوب سوریه ارتش این کشور یورش تروریستهای جبهه النصره را به سوی مواضع ارتش سوریه در محله المنشیه در درعا دفع و مقر فرماندهی آنها را منهدم کرد.

منابع سوری گزارش دادند: در این عملیات ارتش سوریه ۷۵ تروریست از جمله شماری از تروریستها با تابعیت های سعودی و اردنی کشته شدند. ابو القعقاع التوحیدی تروریست اردنی، ابو الحارث الجزراوی تروریست سعودی از جمله کشته شدگان هستند.