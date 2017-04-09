امیدوارم حضور آقای رئیسی باعث گرمی و رونق انتخابات شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی درباره تحولات اخیر در میان نیروهای انقلابی، مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

در این مطلب آمده است؛

«اعضای محترم شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

باسلام و آرزوی موفقیت همه‌ شما عزیزان،

ضمن استقبال از اعلام آمادگی حجت الاسلام والمسلمین آقای رئیسی، امیدوارم حضور ایشان باعث گرمی و رونق انتخابات ریاست جمهوری شود.

همانگونه که در متن بیانیه ایشان آمده فارغ بودن از گروه‌بندی‌های سیاسی رایج، مورد تأکید قرار گرفته که در واقع بر مرزبندی ایشان با جریان نوپای سیاسی جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) صراحت دارد.

از باب تقویت این جبهه و پیرو سخنانم در جلسه مجمع عمومی ۹۶/۱/۲۰، از شما انتظار دارم، ضمن احترام به اعلام استقلال ایشان و همچنین موضع قبلی‌شان و تمکین نسبت به آن، بر اساس آیین‌نامه‌ صریح خود که موردپیمان همه اعضا بوده است در این خصوص تصمیم‌گیری نمایید.

پیشنهاد می‌کنم به جای ایشان و نفر پنجم اعلامی که با صراحت مورد تکذیب و اعتراض ایشان قرار گرفته، دو نفر بعدی یعنی آقایان حاجی بابایی و نیکزاد را جایگزین نمایید.

قاعدتاً باید از آقای دکتر زاهدی و نفر بعدی ایشان هم به طریق مقتضی عذرخواهی شود.

با احترام

سیدعزت الله ضرغامی»