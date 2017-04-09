برنز دسته ۸۵ کیلوگرم به نماینده ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در بانکوک تایلند، امیر رضا عسکری دون و مهدی پاپی دو ملی پوش ۸۵ کیلویی کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند که پاپی با مجموع ۳۰۴کیلوگرم به مدال برنز رسید و عسکری دون با مجموع ۲۹۵کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گرفت.

مهدی پاپی در حرکت یکضرب وزنه ۱۳۲ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوضرب نیز به ترتیب وزنه های ۱۶۱ و ۱۷۰ کیلویی را با موفقیت مهار کرد تا برای کسب مدال امیداورتر شود و در نهایت وزنه ۱۷۲ کیلویی را به نام خود ثبت کرد تا در دوضرب چهارم شود و با حدنصاب مجموع ۳۰۴کیلوگرم به مدال برنز برسد.

عسکری دون نیز در حرکت یکضرب وزنه ۱۳۵ کیلویی را به نام خود به ثبت رساند. در حرکت دوضرب وزنه های ۱۵۵، ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۶۳ کیلویی نشد تا در حرکت دوضرب یازدهم شود و با حدنصاب مجموع ۲۹۵ کیلوگرم در جایگاه هفتم قرار گیرد.

در حرکت دوضرب نیز آرتیوم آنتروپوف از قزاقستان با ۱۸۵ کیلوگرم، آدموس از لهستان با ۱۷۵ کیلوگرم و محمد از عمان با ۱۷۳ کیلوگرم به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در نهایت آرتیوم آنتروپوف از قزاقستان با مجموع ۳۲۳کیلوگرم و استفان آدموس از لهستان با مجموع ۳۱۸ کیلوگرم به ترتیب عناوین اول و دوم را از آن خود کردند.