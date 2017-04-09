به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، صادق نجفی در دیدار با مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشمایر، راهاندازی خط هوایی «تبریز-هامبورگ» را از اقدامات ماندگار در برنامههای گردشگری تبریز ۲۰۱۸ خواند و افزود: این خط هوایی، ارتباطات مهم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور را پشتیبانی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز به عنوان حامی مهم راهاندازی خط هوایی «تبریز-هامبورگ»، زمینههای اجرایی این ارتباط بینالمللی را به نقطه مطلوب رسانده است.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته، رایزنیهای مستمری با دستگاهها و شرکتهای اجرایی مرتبط، از جمله وزارت امور خارجه، بخشهای فرودگاهی، اتاق بازرگانی، مجموعههای گردشگری و آژانسهای مسافربری داشتهایم؛ بعلاوه حمایتهای تبلیغاتی قابلتوجهی را نیز برای رونق هر چه بیشتر این پرواز، در نظر داریم.
شهردار تبریز تصریح کرد: راهاندازی خط هوایی پرواز تبریز-هامبورگ، از اهداف مهم شهرداری تبریز در حوزه بینالملل است که با توجه به بسترهای مشترک تجاری و فرهنگی بین دو طرف، نقش تبریز را در روابط ایران و آلمان، پررنگتر خواهد کرد.
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