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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

«حماس» و «جهاد اسلامی» انفجارهای مصر را محکوم کردند

«حماس» و «جهاد اسلامی» انفجارهای مصر را محکوم کردند

جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین انفجارهای تروریستی در ۲ استان قاهره و اسکندریه در مصر را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش های حماس و جهاد اسلامی انفجارهای تروریستی در دو استان قاهره و اسکندریه مصر را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، «خضر عدنان» عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکومیت شدید این انفجاها، تصریح کرد: هدف قرار دادن مسیحیان در مصر به اسم دین، غیرقابل قبول است. این اقدام با اصول دینی، اخلاقی و انسانی در تعارض است.

از سوی دیگر، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس نیز ضمن محکومیت انفجارهای تروریستی مصر، اعلام کرد: امیدوارم امنیت و ثبات هرچه زودتر به مصر بازگردد.

گفتنی است، امروز دو انفجار تروریستی در قاهره و دیگری در اسکندریه کلیساهای مصر را هدف قرار دادند. به دنبال این انفجارها ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 3948864

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