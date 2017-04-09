«حماس» و «جهاد اسلامی» انفجارهای مصر را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش های حماس و جهاد اسلامی انفجارهای تروریستی در دو استان قاهره و اسکندریه مصر را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، «خضر عدنان» عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکومیت شدید این انفجاها، تصریح کرد: هدف قرار دادن مسیحیان در مصر به اسم دین، غیرقابل قبول است. این اقدام با اصول دینی، اخلاقی و انسانی در تعارض است.

از سوی دیگر، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس نیز ضمن محکومیت انفجارهای تروریستی مصر، اعلام کرد: امیدوارم امنیت و ثبات هرچه زودتر به مصر بازگردد.

گفتنی است، امروز دو انفجار تروریستی در قاهره و دیگری در اسکندریه کلیساهای مصر را هدف قرار دادند. به دنبال این انفجارها ده ها نفر کشته و زخمی شدند.