غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی وقوع شرارت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش های ماموران انتظامی چهارمحال و بختیاری شرارت در این استان کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: ایجاد امنیت اجتماعی از مهمترین وظایف نیروهای انتظامی این استان است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تلاش و کوشش ماموران انتظامی این استان زمینه برای حفظ امنیت اجتماعی در این استان فراهم شده است و این استان یکی از امن ترین استان های کشور است.

وی بیان کرد: اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در این استان از مهمترین اقدامات مجموعه نیروی انتظامی در این استان بوده است.