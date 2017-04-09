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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۲۳

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش ۱۹ درصدی وقوع شرارت در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۱۹ درصدی وقوع شرارت در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۱۹ درصدی وقوع شرارت در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی وقوع شرارت در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با تلاش های ماموران انتظامی چهارمحال و بختیاری  شرارت در این استان کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: ایجاد امنیت اجتماعی از مهمترین وظایف نیروهای انتظامی این استان است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تلاش و کوشش ماموران انتظامی این استان زمینه برای حفظ امنیت اجتماعی در این استان فراهم شده است و این استان یکی از امن ترین استان های کشور است.

وی بیان کرد: اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در این استان از مهمترین اقدامات مجموعه نیروی انتظامی در این استان بوده است.

کد مطلب 3948867

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