پوستر جشنواره ملی تئاتر بومی تیرنگ در ساری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید افضلی عصر یکشنبه در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگ در نشست خبری مشترک با رئیس حوزه هنری استان مازندران، در محل سالن کنفرانس شهید آباد حوزه هنری استان، اظهار کرد: چند سالی است که شهرداری ساری با شعار " فرهنگ، همسنگ عمران" تمرکز خود را بر حوزه فرهنگ گذاشته و در بخش عملکردی و از جنبه حمایت های مالی و لجستیکی نه به صورت موازی کاری بلکه در کنار دستگاه های متولی فرهنگ قرار گرفته است.

وی افزود: شهرداری ساری با این اقدامات بنا دارد نقش همپوشانی با دستگاه های متولی فرهنگ را با پرهیز از موازی کاری ایفاء کند .

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری ساری، با بیان اینکه شهرداری ساری چند دوره ای است که حمایت های مالی جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگ را برعهده گرفته است، گفت: از سویی شهرداری ساری در فضاسازی های مذهبی هم با هیات های مذهبی مرکز استان همکاری می کند.

افضلی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برنامه های حمایتی شهرداری از حوزه فرهنگی و هنری ، مصوب شده یا مقطعی است و یا با تغییر شهردار ، وضعیت دیگری پیدا می کند؟ گفت: با توجه به اتفاقاتی که با ایجاد معاونت فرهنگی در شهرداری ساری اتفاق افتاده و ریل گذاری که شده است سطح مطالبات مردم و هنرمندان بالا رفته است و مردم شهرداری را تنها به عنوان نهادی خدمات رسان نمی بینند.

وی ادامه داد: هنرمندان ما با حقوق و مطالبات خود از شهرداری آشنا هستند زیرا معاونت فرهنگی شهرداری شامل زیر مجموعه هایی همچون اداره فرهنگی، اجتماعی و و رزشی است لذا همواره این برنامه های حمایتی در هر دوره و در هر مدیریتی با شدت و ضعف متفاوت وجود خواهد داشت.

افضلی در بخش دیگری از برگزاری جشنواره " صدای برتر" و جشنواره "آوا و نوا" در سال جاری با همت معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری در ساری خبر داد.

به گزارش مهر؛ چهاردهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر بومی تیرنگ از ۲۷ لغایت ۳۰ فروردین ماه با حضور هنرمندانی از ۹ استان کشور در دو بخش اجراهای پژوهشی و نمایش های آیینی با نمایش ۱۶ اثر منتخب در ساری برگزار می شود.