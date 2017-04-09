فیروز جعفری شهردار بومهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز مراسم تودیع و معارفه شهردار بومهن با حضور سید هادی رحمتی مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه، مرتضی حیدری فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان پردیس در سالن اجتماعات شهرداری بومهن برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا علی‌اکبر رجایی‌نیا رئیس شورای شهر ضمن خیرمقدم به حضار به بیان دستاوردهای شورای اسلامی بومهن پرداخت.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه شهرستان پردیس ضمن تبریک ولادت امام علی(ع)، اظهار داشت: در درون نظام ما برنامه تکریم ارباب رجوع وجود دارد که انجام دادن این قانون تکمیل کننده دین و از وظایف ما است.

وی گفت:طبق فتوای مراجع، قوانین جمهوری اسلامی مانند قوانین شرع است و مخالفت با این قوانین مانند مخالفت با شرع است و این حرام شرعی است.

توسلی با بیان اینکه تمام کارمندان باید بدانند قوانین جمهوری اسلامی مانند قوانین شرع است، افزود: اسراف برق، آب و دیگر امکانات در ادارات تصرف در بیت‌المال و حرام است و متاسفانه از متوسط سرانه مصرف سه تا چهار برابر و در مصرف سوخت ۶ برابر بیشتر از کشورهای دیگر جهان است.

امام جمعه پردیس کم کاری، و کاهش ساعت کار و پیرو آن دریافت حقوق کامل را به لحاظ شرعی و قانونی حرام دانست و اظهار کرد: هر یک از این کم‌کاری‌ها را باید پاسخ بدهیم و این زیبنده یک مومن و مسلمان نیست، از امروز باید در انضباط، رعایت قوانین، استفاده از امکانات، ساعات و دقایق حضور در محل کار باید مسائل شرعی را رعایت کنیم.

وی اضافه کرد: امیرالمومنین علی‌(ع) در زمان کار از چراغ دولتی و بیت‌المال استفاده و در زمان کارهای خصوصی چراغ را خاموش و از شمع شخصی استفاده می کرد و همچنین آمده نوک قلم‌ها را باریک کرده تا از کاغذ و جوهر کمتری استفاده شود، این روایات نهج البلاغه مسئولیت ما را بیشتر می کند.

توسلی با اشاره به میزان بهره‌وری دوساعت و نیم در کشور، گفت: کارمندان حقوق هشت ساعته را دریافت می کنند که این موارد را باید با اتکا و رعایت شرع و دین تغییر بدهیم.

در ادامه مراسم حکم فیروز جعفری که از سوی سید حسین هاشمی، استاندار تهران صادر شده بود به وی اعطا شد، جعفری پیش از این بیش از یکسال شهردار بومهن بود اما به دلایل مختلف وپس از مرخصی یک ماهه از سمت خود استعفا داد.

پیش از این مرتضی مقدم به عنوان سرپرست شهرداری بومهن فعالیت می کرد.