به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، شاپور محمدی در مراسم گردهمایی فعالان بازار که به همت کانون کارگزاران ‌بورس و اوراق بهادار برگزار ‌شد عنوان کرد: سال ۹۶ برای بازار سرمایه باید سال رفع محدودیت‌ها باشد.

رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد امسال با کمک شورای عالی بورس برخی از محدودیت‌هایی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارند و مانع توسعه بازارند حذف شوند.

محمدی با بیان اینکه امسال تدوین لایحه اصلاحی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس انجام می‌شود، ادامه داد: تعداد مقررات بازار بسیار زیاد است که باید به قانون تبدیل شود و به نظر می رسد به اصلاح نیاز دارد و البته از پیشنهادهای فعالان بازار نیز برای انجام اصلاحات استقبال می‌شود.

به گفته سخنگوی سازمان بورس، یکی از هدف گذاری‌های سازمان بورس تطبیق بازار سرمایه با قوانین شرعی است و هیچ ابزار مالی اسلامی وجود ندارد که در کمیته فقهی بر سر آن بحث نشده باشد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

محمدی به اهمیت نقدشوندگی بازار نیز اشاره کرد و گفت: برای افزایش نقد شوندگی بازار باید تلاش کرد تا نمادها بسته نماند. وی افزود: باید تلاش کنیم تا جایی که می‌توانیم نمادها بسته نشوند یا اگر نمادی بسته شد، مدت زمان آن به درازا نکشد.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: در خصوص آیین نامه بازگشایی و توقف نمادها در سه ماهه اول امسال تصمیم‌گیری می‌شود و با اصلاح این لایحه قطعا حجم معاملات افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه، سامانه معاملات در سال اقتصاد مقاومتی بازنگری می‌شود، ادامه داد: بازار سرمایه باید طوری تنظیم شود که سرمایه زیادی به این بازار جذب و در آن حفظ شود. این مهم نمود اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه است.

محمدی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی با محور تولید و اشتغال یکی از بزرگترین اهداف سازمان بورس است، اضافه کرد: دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با محور تولید و اشتغال از طریق بازار سرمایه اساس کار سازمان بورس است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به راه اندازی بوک بیلدینگ اشاره کرد و گفت: بوک بیلدینگ یکی از موفقیت های سال گذشته بازار سرمایه بود که تهمت های ناروا درخصوص نوع عرضه را از بورس برداشت.