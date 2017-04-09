قدردانی مردم از اسوه زهد و تقوا/ باریک بین مردمی، متقی و پاک دست

خبرگزاری مهر-گروه استان ها:امروز قزوین سیاه پوش شد و با تعطیل شدن ادارات دولتی مردم برای وداع آخر با پدر معنوی خود که سالها با یادش می زیستند به خیابان آمدند تا با مردی از تبار زهد و تقوا خداحافظی کنند.

حضور خودجوش و یکپارچه مردم در مراسم تشییع آیت الله هادی باریک بین نشان داد مردم فهیم و با فرهنگ استان قزوین نیکی ها را فراموش نمی کنند و اگر رفتار اسلامی و محبت ببینند جبران می کنند.

ذهن تاریخی مردم مافراموشکار نیست وهرگز بیش ازنیم قرن خلوص نیت وصداقت و پاکی را فراموش نمی کند و با این حضور گسترده به مسئولان و دولتمردان پیام می دهند که همه اعمالتان زیر ذره بین قضاوت عمومی در حال ارزیابی است و در سر بزنگاه دیدگاه و اراده خود را با روشهای مختلف بازگو می کنند.

امروز بازاریان با بستن مغازه های خود، دانشجویان با تعطیل کردن کلاس های درس، کارمندان و مدیران با تعطیل کردن اداره و روحانیون با تعطیل کردن دروس علمیه عاشقانه آمدند تا بگویند خدمات چندین دهه پدر معنوی خود را فراموش نکرده و نمی کنند و دوستدار اخلاق و انسانیت و تواضع و زهد و پاک دامنی هستند.

باریک بین مردمی بود/ مومن و زاهد واقعی و ولایتمداری انقلابی بود

مراسم تشییع آیت الله هادی باریک بین امروز یکشنبه در میان حزن واندوه همگان در فضایی آکنده از قدردانی مردمی وفادار برگزار شد و حضور شخصیت های کشوری، لشگری، استانی و گروههای مختلف سیاسی و احزاب نشان داد این چهره خدوم و مومن پایگاهی مردمی و قوی در استان داشت.

در گفتگو با افراد مختلف از کسبه، بازاریان و مسئولان و روحانیون در سوالی خواستیم تا هر کدام یک ویژگی از آیت الله هادی باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کنند.

استاندار اسبق قزوین: باریک بین جامع همه فضایل بود

احمد عجم که در میان خیل جمعیت به ارامی حرکت می کرد مورد توجه خبرنگار مهر قرار گرفت تا در فرصتی کوتاه پاسخگوی سوالات ما باشد.

احمد عجم به خبرنگار مهر گفت: ما بی سرو صدا آمدیم تا ما را نبینند و فکر نمی کردیم شکار خبرنگاران شویم ولی باید تاسف و تاثر خود را از این ضایعه اعلام کنیم.

وی بیان کرد: آقای باریک بین دلداده نظام بود و به امام و رهبری عشق می ورزید و جامع همه فضایل اخلاقی بود و نمونه بارزی از مبارزه و ولایت مداری محسوب می شود.

استانداراسبق قزوین یادآورشد: ایشان هم در زمان حیات امام سفیر خوب بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند و هم پس از ایشان در زمان رهبری حامی و پشتیبانی ولایت و مطیع کامل و محض ولایت بودند.

عجم یادآورشد: در مدت ۵۰ ماه که در مسئولیت استانداری قزوین بودم هیچگاه دخالتی در امور اجرایی از ایشان ندیدم و با آرامش سعی می کرد مسائل را حل و فصل کند و با صبوری در پیشبرد امور استان سهیم بود و هرگز چیزی را برای خود نخواست.

وی گفت: بنده در اجرای امور مدیون ایشان بودم و راهنمایی و رهنمودهایشان برای من راهگشا بود و هیچ نقطه منفی در زندگی ایشان ندیدم و امروز حضور باشکوه مردم از گروههای مختلف بیانگر جایگاه والای این پدر شهید است.

کاسب محله میدان آزادی: باریک بین پاک دست و صادق بود

در میان جمعیت که از همه گروهها دیده می شد با فردی روبرو شدیم که بازاری و کاسب بود از ایشان که در مورد آیت الله باریک بین پرسیدیم با آهی از سوز دل گفت: حیف شد که این شخصیت از استان قزوین گرفته شد زیرا ما به وجود این عالم افتخار می کردیم وحتی وقتی بیمار بود برای ما اتکا بود.

ناصر جمالی اضافه کرد: وی فردی ریشه دار بود و هرگز خود را گم نکرد و با مردم بود و بسیار اخلاق مدار و وارسته بود و در برخورد با ایشان ایمان را احساس می کردید.

یک روحانی: به هیچ جناحی وابسته نبود

جلال میر عسگر روحانی جوانی که از رحلت آیت الله باریک بین متاثر بود به خبرنگار مهر اظهارداشت: ایشان به هیچ جناح و گروهی وابسته نبود وبه همه سلایق جواب میداد و هر کس دیداری یا گفتگویی می کرد مجذوب شخصیت آیت الله باریک بین می شد.

وی بیان کرد: وقتی یک روحانی که موقعیت بسیاری زیاد داشت در زمان مرگش فقط یک خانه پدری دارد نشان می دهد هنوز هم انسانهای پاکدستی هستند که ما زندگی آنها را مورد توجه قرار نداده ایم در حالی که این روش باید برای مسئولان الگو باشد.

این روحانی همچنین اخلاص، تقواو سلامت نفس را از دیگر ویژگی های بارز آیت الله باریک بین دانست.

در میان جمعیت نماینده ای از سوی آقای احمدی نژاد هم دیده می شد به سراغ حجت الاسلام شریف زاده رفتیم که برای ابراز همدردی آمده بود.

شریف زاده به خبرنگار مهرگفت:مجاهدت طولانی این شخصیت موجب شده بود نزد حضرت امام راحل و رهبری از جایگاه خاصی برخوردار بوده و بیش از سه دهه نمایندگی ولی فقیه را بر عهده داشته باشند.

نماینده رئیس جمهور سابق کشورمان تصریح کرد: آیت الله باریک بین از ابتدای انقلاب در سنگر حضور داشت و یاری وفادار به امام و رهبری بودو هرگز از مجاهدت و مبارزه خسته نشد و مسیر خود را تغییر نداد.

غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین هم در خصوص ویژگی های آیت الله باریک بین گفت: ایشان نماد واقعی ایثار و مقاومت وصبوری بود.

وی بیان کرد: آیت الله باریک بین در زمان جنگ در تامین نیازهای رزمندگان و پشتیبانی خدمات ارزنده ای انجام داد و این حرکت ماندگار هرگز فراموش نمی شود.

حقایق پور تصریح کرد: وی مردی اخلاق مدار، بسیار مردم دار و ساده زیست بود و در ایجاد موسسات قرض الحسنه، دانشگاهها، امور خیریه پیشگام بود و کارهای ماندگاری را انجام دادکه امروز بسیاری از خدمات آنها استفاده می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی: مرد تقوا و اخلاص بود

علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم از سالها آشنایی با این شخصیت مذهبی سخن گفت و به خبرنگار مهر یادآورشد: حاج آقا باریک بین همه کارهای خود را بر اساس قرآن انجام می دادند و اگر ما سوالی می کردیم با استناد به قرآن پاسخ می دادند.

وی افزود: ایشان واقعا مرد تقوا و دیانت بودند و تظاهر در زندگی ایشان جایی نداشت و رفتار توام با اخلاق و آرامش این شخصیت برای مسئولان هم درس و الگو بود.

امام جمعه زنجان: سعه صبر و اخلاص مهمترین ویژگی آیت الله باریک بین بود

در میان جمعیت خیل روحانیون و علما و شخصتی های دینی چشممان به آیت الله حاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان خورد و از اشان خواستیم چند جمله در مورد ویژگی های امام جمعه سابق قزوین بگویند.

امام جمعه زنجان در این باره گفت: شخصیت آقای باریک بین از مرز استانی گذشته بود و فردی ملی و کشوری تلقی می شد و متانت و آرامش خاطر ایشان برای ما همیشه مثال زدنی است.

وی بیان کرد:ایشان عالمی ربانی ومجاهدی خستگی ناپذیر بودکه باسعه صدر فوق العاده خود به دیگران درس زندگی می دادند.

آیت الله حاتمی بیان کرد: بنده حدود نیم قرن با ایشان ارتباط داشتم و در حوزه سیاسی از متانت و آرامش خاصی برخوردار بود و عامل وحدت در میان استان بود و مشی رهبری را داشت.

حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه الوند هم با ابرازتاثر از رحلت آیت الله باریک بین گفت: ساده زیستی و اخلاص ایشان زبانزد بود.

وی بیان کرد: تقوا و زهد ایشان برای ما درس اخلاق بود واین ایمان درزندگی فردی واجتماعی و سیاسی ایشان هم نمود داشت و واقعی بود.

امام جمعه الوند تصریح کرد: آیت الله باریک بین در ایجاد وحدت میان افراد گروهها و مردم و مسئولان نقش ارزنده ای داشتند.

امروز وداعی باشکوه با شخصیتی مومن و عالمی برجسته در استان برگزار شد و مردم متدین و وفادار قزوین با حضور گسترده خود به صداقت و پاکدستی و دیانت آری گفتند تا دست اندرکاران امروز و متولیان امور بدانند اگر صادقانه خدمت کنند مردم تا همیشه قدردان و دعاگوی خدمات آنها خواهند بود.

آیت الله باریک بین با بیش از نیم قرن خدمت صادقانه به مردم استان امروز پس از تشییعی باشکوه در با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری و معاون رئیس جمهور، استاندار و نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی، آحاد مردم در جوار حق و فرزند شهیدش آرام گرفت و با به یادگار گذاشتن خدماتی ارزشمند به دیار باقی شتافت. یادش گرامی و روحش قرین رحمت باد.