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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۵۶

یک بمب در شهر اسکندریه مصر خنثی شد

یک بمب در شهر اسکندریه مصر خنثی شد

نیروهای امنیتی مصر یک بمب را در نزدیکی دانشکده «سان مارک» در شهر اسکندریه کشف و خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، اقدامات تروریست ها در شهرهای مختلف مصر ادامه دارد.

در همین راستا، نیروهای امنیتی مصر یک بمب را در نزدیکی دانشکده «سان مارک» در شهر اسکندریه کشف و خنثی کردند.

بر اثر وقوع انفجار تروریستی در اسکندریه ۱۳ نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر زخمی شده اند.

همچنین در انفجار طنطا ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شده اند.

السیسی رئیس‌جمهور مصر انفجارها را محکوم و بر ادامه راه مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.

کد مطلب 3948897

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