حمله موشکی آمریکا به سوریه خلاف حقوق بین المللی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی عصر یکشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین ‌رییس جمهور روسیه، گفت: ما حمله موشکی آمریکا به سوریه را محکوم و آن را یکی از موارد ‌نقض صریح حاکمیت یک کشور مستقل می دانیم که ضرورت دارد این اقدام یک جانبه در شورای ‌امنیت سازمان ملل بررسی و محکوم شود. ‌

رییس جمهور با محکوم نمودن کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه و مایه تاسف و محکومیت ‌خواندن آن، گفت: گزارش ها حکایت از دسترسی تروریست ها به تسلیحات شیمیایی دارد و حملات ‌آمریکا باعث می شود تا این گروههای تروریستی از تسلیحات شیمیایی بار دیگر استفاده کنند. ‌

روحانی تجاوز آمریکا به سوریه را تلاشی برای تقویت تروریست ها برشمرد و با تقبیح ‌حمایت برخی کشورهای منطقه از حمله موشکی آمریکا به سوریه، تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم ‌مسیری که امروز در مبارزه با تروریسم ایجاد شده، با حمایت برخی کشورها از اقدام اخیر آمریکا ‌تغییر کند. ‌

وی با اشاره به اینکه معتقدیم راه حل سوریه همچنان راه حل سیاسی و نه نظامی است و ‌با بیان آمادگی تهران برای همفکری، هماهنگی و همکاری با مسکو در مبارزه علیه تروریست ها ‌افزود: حمله اخیر آمریکا، ضمن ایجاد شکاف میان کشورها در مبارزه با تروریسم، مسیر مذاکرات ‌سیاسی در سوریه را نیز به سمت نظامی سوق می دهد و در چنین فضایی، تقویت همکاری ها میان ‌ایران، روسیه و سوریه در مقابله با خشونت و ترور ضروری است. ‌

رییس جمهور روسیه نیز در این تماس تلفنی، حمله آمریکا به سوریه را به عنوان یک اقدام ‌تجاوزکارانه محکوم کرد و گفت: این حرکت غیر قابل قبول و تلاشی برای حمایت از تروریست ها بود. ‌

ولادیمیر پوتین با اشاره به تایید سازمان ملل مبنی بر نبود تسلیحات شیمیایی در اختیار دولت سوریه، گفت: حمله موشکی واشنگتن به سوریه به بهانه استفاده از تسلیحات شیمیایی، یک نمایش و ‌اقدامی از قبل برنامه ریزی شده بود. ‌

رییس جمهور روسیه تصریح کرد: اقدامات آمریکا در سوریه از جمله حمله موشکی اخیر کمکی به ‌حل مشکل سوریه نخواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری های دوجانبه و چند جانبه ایران و کشورهای منطقه در این ‌زمینه از جمله در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. ‌