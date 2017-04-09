به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان فوق سنگین جهان و المپیک در خصوص رکوردشکنی رقیب جوانش در رقابتهای قهرمانی اروپا اظهار داشت: «تالاخادزه» گرجستانی توانست در این مسابقات رکورد حرکت یکضرب جهان را با مهار وزنه ۲۱۷ کیلوگرم از آن خود کند. این رکورد با ارزش است و برهمین اساس این موفقیت را به او تبریک می گویم. وی ۲۳ سال سن دارد و بی شک بهترین عملکرد را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: رکوردها در دنیای وزنه برداری همیشه در حال تغییر است. به طور حتم رکوردهای دست یک نفرباقی نمی ماند و همیشه توسط وزنه برداران دیگر جابجا خواهد شد.

دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن افزود: مطمئنا شکسته شدن رکوردم توسط یک وزنه بردار خارجی حس خوبی نیست. سعی می کنم در مسابقات آینده رکورد بهتری داشته باشم و مجدداً نام ایران را به جدول رکوردها بازگردانم. با شکسته شدن رکوردم انگیزه زیادی برای ارتقای مجدد رکورد دسته فوق سنگین وزن دنیا دارم و تمریناتم را تا رسیدن به هدفم دنبال خواهم کرد.

سلیمی در خصوص وضعیت جسمانی اش در اردوهای تیم ملی نیز گفت: از دهم فروردین ماه تمرینات سبک را آغازکردم و به مراتب فشار تمریناتم را برای مسابقات بین المللی امسال افزایش خواهم کرد. همچنین تمرینات را با جدیت بیشتری دنبال می کنم و با انگیزه بالایی خود را برای مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۷ جهان در امریکا آماده خواهم کرد.

ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری ایران در پایان در خصوص مشکلات مالی فدراسیون نیز گفت: فدراسیون مدتی است با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و قطعاً این مشکلات بر عملکرد ملی پوشان المپیکی و حتی سایر نفرات تیم ملی تاثیر منفی خواهد گذاشت. پس از المپیک ریو مبلغی به عنوان حقوق داده نشده است. بی تردید وزنه برداران مشکلات خاص خودشان را دارند. باید مسئولان ازقهرمانان حمایت کنند تا بتوانند عملکرد خوبی در مسابقات آینده بین المللی داشته باشند.