خرید توافقی توسط تعاونی باغداران تاکستان انجام می شود

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس توافق انجام شده خریدتوافقی کشمش تاکداران استان فقط با مباشری شرکت تعاونی باغداران تاکستان تحت نظارت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تاکستان انجام می شود.

وی افزود: بر این اساس با تصویب کمیته استانی خرید به ریاست استاندارمحترم قزوین، خرید توافقی کشمش تاکداران استان قزوین از ۱۴ فروردین ماه توسط این شرکت تعاونی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

متقی فرد تصریح کرد: براساس توافق انجام شده کشمش مرغوب تاکداران باقیمت هرکیلو ۲۷ هزار ریال خریداری خواهد شد.

وی یادآورشد: با برنامه ریزی انجام شده و توافق با تاکداران درهنگام خرید به ازای هر کیلو کشمش مبلغ ۱۰هزار ریال بصورت نقدی و مابقی ۱۷ هزار ریال پس از فروش محصول به حساب باغداران واریز می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: همچنین درصورت فروش کشمش خریداری شده توسط شرکت تعاونی باغداران شهرستان تاکستان به بیش از مبلغ ۲۷ هزار ریال پس از کسر هزینه های سرباری سود اضافه بر فروش به حساب باغداران نیز واریز خواهد شد.