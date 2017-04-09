گردهمایی طرفداران اردوغان در حمایت از اصلاح قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، هزاران نفر از مردم استانبول امروز در استقبال از «رجب طیب اردوغان» و «بنعلی ایلدریم» به خیابان آمدند.

گفته می شود این گردهمایی در راستای حمایت از رای «آری» به همه پرسی مربوط به اصلاح قانون اساسی ترکیه و دولت این کشور به عنوان طراح و مدافع اصلی این طرح انجام شده است.

اردوغان در سخنرانی امروز خود با انتقاد از مطرح شدن بحث «کودتای کنترل شده» از سوی «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب مخالف دولت ترکیه گفت که این سخنان موجب آزرده شدن روح آن دسته از کسانی می شود که در جریان واقعه کودتای ۱۵ جولای سال گذشته ترکیه کشته شدند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین با تاکید بر اینکه دولت وی از سر تنبیه خاطیان کودتای نافرجام در این کشور نخواهد گذشت، گفت: من (بخشش) را می پذیرم به شرطی که پارلمان آن را تصویب کند. من بی درنگ (تنبیه) را خواهم پذیرفت. چراکه ما هیچ اختیاری در خصوص بخشش قاتلان شهدای خود نداریم.

منابع خبری ترکیه نیز از حضور بیش از ۵ هزار نیروی پلیس در گردهمایی امروز و به منظور تامین امنیت این کمپین خبر دادند.