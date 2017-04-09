منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی عبور تدریجی سامانه جبهه‌ای از البرز را نشان می‌دهد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به عبور سامانه بارشی تا اواسط هفته رشد ناپایداری جوی مورد انتظار است.

رحمانیان تاکید کرد: طی این مدت آسمان استان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار موقتی باران و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: با گذر جبهه سرد این سامانه از اواسط روز دوشنبه و سه شنبه وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی نقاط سبب خیزش گرد و خاک در مقیاس محلی شود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز توصیه کرد با توجه به تاثیر مخرب این پدیده‌ها و نوع فعالیت آن دستگاه‌های متولی تدابیر لازم را بیاندیشند.