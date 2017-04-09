سوریه انفجارهای تروریستی در مصر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، موج محکومیت انفجارهای تروریستی در شهرهای مختلف مصر ادامه دارد.

در همین راستا، دولت سوریه و همچنین شورای همکاری خلیج فارس انفجارهای تروریستی در شهرهای اسکندریه و قاهره در مصر را محکوم و با مقامات و مردم مصر ابراز همبستگی کردند.

انفجارهای تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

طبق اعلام وزارت بهداشت مصر، به دنبال این انفجارها، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰ نفر کشته و ۱۱۱ نفر نیز زخمی شده اند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.