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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

سوریه انفجارهای تروریستی در مصر را محکوم کرد

سوریه انفجارهای تروریستی در مصر را محکوم کرد

دولت سوریه انفجارهای تروریستی در شهرهای اسکندریه و قاهره در مصر را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، موج محکومیت انفجارهای تروریستی در شهرهای مختلف مصر ادامه دارد.

در همین راستا، دولت سوریه و همچنین شورای همکاری خلیج فارس انفجارهای تروریستی در شهرهای اسکندریه و قاهره در مصر را محکوم و با مقامات و مردم مصر ابراز همبستگی کردند.

انفجارهای تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

طبق اعلام وزارت بهداشت مصر، به دنبال این انفجارها، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰ نفر کشته و ۱۱۱ نفر نیز زخمی شده اند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.

کد مطلب 3948924

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