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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۰۷

تنیس روی میز قهرمانی آسیا- چین؛

نمایندگان ایران به مرحله دوم صعود کردند

نمایندگان ایران به مرحله دوم صعود کردند

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا به مرحله دوم این رقابت ها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که از صبح امروز یکشنبه به میزبانی کشور چین آغاز شد، تیم ملی ایران در بخش مردان دو دیدار برگزار کرد و در هر دو دیدار صاحب برتری شد.

ملی پوشان تنیس روی میز ایران که در گروه A مرحله گروهی قرار داشتند، ابتدا در مصاف با عربستان به برتری ۳ بر یک دست یافتند، سپس تیم سریلانکا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.

افشین نوروزی، امین احمدیان و میعاد لطفی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان مقابل عربستان تشکیل دادند. این تیم دیدار دوم مقابل سریلانکا را با ترکیب میعاد لطفی، امین احمدیان و حمیدرضا طاهرخانی برگزار کرد.

پیش از این تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران نیز با کسب ۳ پیروزی در هر سه دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا راهی دور دوم این رقابت ها شده بود.

این تیم در دو دیدار نخست ترکمنستان و قرقیزستان را شکست داد و سپس با غلبه بر ماکائو به عنوان صدرنشین گروهی E راهی دوم دوم شد.

مالزی حریف ملی پوشان تنیس روی میز بانوان در مرحله دوم هستند.

کد مطلب 3948935
زینب حاجی حسینی

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