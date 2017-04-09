نمایندگان ایران به مرحله دوم صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست بیست و سومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که از صبح امروز یکشنبه به میزبانی کشور چین آغاز شد، تیم ملی ایران در بخش مردان دو دیدار برگزار کرد و در هر دو دیدار صاحب برتری شد.

ملی پوشان تنیس روی میز ایران که در گروه A مرحله گروهی قرار داشتند، ابتدا در مصاف با عربستان به برتری ۳ بر یک دست یافتند، سپس تیم سریلانکا را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند.

افشین نوروزی، امین احمدیان و میعاد لطفی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان مقابل عربستان تشکیل دادند. این تیم دیدار دوم مقابل سریلانکا را با ترکیب میعاد لطفی، امین احمدیان و حمیدرضا طاهرخانی برگزار کرد.

پیش از این تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران نیز با کسب ۳ پیروزی در هر سه دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا راهی دور دوم این رقابت ها شده بود.

این تیم در دو دیدار نخست ترکمنستان و قرقیزستان را شکست داد و سپس با غلبه بر ماکائو به عنوان صدرنشین گروهی E راهی دوم دوم شد.

مالزی حریف ملی پوشان تنیس روی میز بانوان در مرحله دوم هستند.