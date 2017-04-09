برکناری فرماندهان امنیتی در مصر پس از انفجار کلیسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مجدی عبدالغفار وزیر کشور شماری از فرماندهان امنیتی را پس از انفجار کلیسای مارجرجس در شهر طنطا در استان الغربیه برکنار کرد.

منابع مصری اعلام کردند که حسام الدین خلیفه مسئول امنیت استان الغربیه مصر را به همراه شماری دیگر از فرماندهان امنیتی برکنار کرد.

روزنامه الاهرام مصر گزارش داد که مجدی عبدالغفار وزیر کشور مصر طارق حسونه را به عنوان مسئول امنیت استان الغربیه به جای حسام الدین خلیفه منصوب کرده است.

این در حالی است که وزارت بهداشت مصر از افزایش قربانیان انفجار کلیسای المرقسیه در اسکندریه به ۱۶ نفر و ۴۱ نفر خبر داد. انفجار در کلیسای مارجرجس به کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن ۷۰ نفر دیگر منجر شد. در انفجار مرکز آموزشی پلیس در طنطا نیز یک پلیس کشته شدند.

از سوی دیگر وزارت کشور مصر از اجرای تدابیر امنیتی در اطراف کلیساها و مراکز عبادی در این کشور خبر داد.