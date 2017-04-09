امکان کسب نتیجه بهتر در برجام وجود داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کوثری عصر یکشنبه در جشن روز فناوری هسته ای با بیان اینکه در حال حاضر ایران اسلامی به برکت خون شهدا، در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و پایمردی و ایستادگی ملت بزرگ ایران به دستاوردهای بزرگی در بخش های مختلف رسیده است، افزود: امروز هیچ کشوری جرات حمله به ایران اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: ما در برجام می توانستیم به مراتب بهتر از این نتیجه بگیریم ولی در مذاکرات هسته ای، ۱+۵ نمایندگان مجلس نامحرم بودند.

کوثری با اشاره به اینکه مذاکرات هسته‌ای در زمان دولت گذشته نیز جریان داشت، افزود: کشورهایی چون آمریکا از همان ابتدای مذاکرات با خود برتر بینی وارد این عرصه شده و جریان خودشان را نسبت به همه برتر می پندارند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه کشور ایران به هیچ‌وجه ساخت سلاح هسته‌ای را قبول ندارد، گفت: با پی بردن کشورهای طرف مذاکره به توانمندی داخلی دانشمندان هسته‌ای و همچنین عدم حصول نتیجه مورد نظر خود در فتنه سال ۱۳۸۸، این کشورها در اواخر دولت گذشته برای مذاکره از طریق کشور عمان پیام فرستادند.

کوثری افزود: برجام یک توافق ۱۵۸ صفحه ای است و رهبر انقلاب در شب احیا و تا سحر، این ۱۵۸ صفحه را مطالعه کردند و اشکالاتی از این توافق گرفتند و در همان روز جمعه، طی جلسه ای با سران سه قوه و تیم مذاکره کننده، این اشکالات را مطرح کردند.

وی ادامه داد: بحث احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران پیش از انقلاب اسلامی مطرح شده است، اظهار کرد: مقرر بود تا کشورهای اروپایی و آمریکا پیش از انقلاب در ایران نیروگاه هسته‌ای ۲۰ هزار مگاواتی احداث کنند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی با بیان اینکه طی مذاکراتی که در رابطه با موضوعات هسته‌ای برگزار شد، مقرر بود تا کشورهای ترکیه و برزیل به نمایندگی از آمریکا اورانیوم غنی شده را در خاک ایران تحویل دهند که این مهم رخ نداد، ابراز کرد: در همین راستا دانشمندان داخلی کار تولید اورانیوم غنی شده با غلظت ۲۰ درصد را در داخل کشور آغاز کردند، در حالی که آنها فکر می‌کردند فرصت دو ماهه ایران برای تحویل اورانیوم غنی شده از سوی این کشورها به ایران، یک بلوف است.

کوثری با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله و بمباران دو نیروگاهی که بنا بر احداث آنها بود، گفت: از تعداد این دو نیروگاه هسته‌ای، یک نیروگاه که قابلیت احداث داشت، سه سال پیش توسط روس‌ها تکمیل و در اختیار کشور قرار گرفت.

وی یادآور شد: با کشورهای آلمان آمریکا و فرانسه برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای پیش از انقلاب قرارداد بسته شده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی کشور آلمان بی اخلاقی کرده و با وجود قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها را رها کرده و رفتند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی با بیان اینکه هر کشوری که به غنی‌سازی ۲۰ درصدی دست پیدا کند، توان تولید اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد، ۸۰ درصد و تا ۹۹ درصد را نیز دارد، تصریح کرد: همین موضوع باعث وحشت این کشورها شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، ظریف، عراقچی و تخت‌روان چی مسئول مذاکرات هسته‌ای شدند، ابراز کرد: آن زمان و طی هر دوره مذاکرات، تیم مذاکره‌کننده به مجلس دعوت می‌شد تا از روند مذاکرات گزارش ارائه دهند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌های ارائه شده به مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای بیانگر همه موضوعات مورد مذاکره نبود، تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده به کشورهای طرف مقابل همه موارد را می‌گفت، اما در داخل کشور، نمایندگان مجلس را نامحرم می‌دانست.

کوثری خاطرنشان کرد: به تیم مذاکره کننده پیشنهادهایی داده شد و خود بنده به آقای دکتر ظریف عرض کردم که چرا دیپلماسی تدافعی در مذاکرات دارید؛ در حالیکه باید دیپلماسی شما تهاجمی باشد و معنای دیپلماسی تهاجمی این بود که شما از سوال کنید؛ نه اینکه صرفا پاسخگو باشید.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه پس از هر دور مذاکره، تیم مذاکره کننده کشورمان را به کمیسیون دعوت کرده و از ایشان گزارش می خواستیم، گفت: واقعیت این بود که تیم مذاکره کننده بسیاری از موارد رخ داده را در کمیسیون مطرح نمی کرد؛ اما ما خبردار می شدیم.

وی ادامه داد: طی مذاکرات هسته‌ای به تیم مذاکره‌کننده پیشنهادهایی داده شد و از دیپلماسی تدافعی در مذاکرات انتقاد و پیشنهاد دیپلماسی تهاجمی داده شد، اظهار کرد: منظور از دیپلماسی تهاجمی نیز بیان سوالات ایران از کشورهای مقابل بود.

عضو سابق کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان پیشنهاد شد تا از کشورهای عضو ۱+۵ سوال کنند چرا رژیم صهیونیستی بین ۲۰۰ تا۲۵۰ کلاهک اتمی دارد و خود آمریکا نیز بین ۷ تا ۱۰ هزار کلاهک اتمی دارد، در حالیکه ایران حتی یک کلاهک اتمی هم ندارد.

کوثری با بیان اینکه نخستین جنایت هسته‌ای را آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انجام و ۲۰۰ هزار نفر را در یک لحظه نابود کرد، اضافه کرد: این موضوع در حالی است که کشوری چون ایران تا به امروز حتی یک اقدام این چنینی نیز انجام نداده است.

وی با بیان اینکه در زمان تصویب برجام با وجود همزمانی با شب‌های قدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۵۸ صفحه برجام را مطالعه و ایراداتی از آن گرفته بود، ابراز کرد: ایشان طی جلسه‌ای با سران سه قوه و تیم مذاکره کننده، این اشکالات را مطرح کردند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس هشتم و نهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه می‌توانستیم در برجام نتیجه و اقداماتی به مراتب بهتر برای کشور بگیریم، گفت: هیچ زمان با مذاکره مخالف نبودیم، اما طرف‌های مقابل بدعهد هستند.

کوثری با بیان اینکه هدف از طرح موضوعات بیان واقعیت‌ها است، تصریح کرد: باید حق خود را در برجام بگیریم، چرا که ایران همه اقدامات لازم خود را به خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه ما در برجام می توانستیم به مراتب بهتر از این نتیجه بگیریم افزود: ۱۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور و رئیس صداو سیما نامه نوشتیم که در صداوسیما پیرامون مذاکرات گفتگو کنیم و پس از آن هم ۱۳۰ نفر پای نامه را امضا کردند؛ اما این اجازه داده نشد.