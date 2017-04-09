کشته شدن دستکم ۱۳ نظامی افغان در حملات طالبان و داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقام های امنیتی افغان از کشته شدن دستکم ۱۳ نظامی این کشور بر اثر حمله شورشیان و در جریان حملاتی جداگانه خبر دادند.

«منیر احمد فرهاد»، سخنگوی فرماندار بخش شمالی ولایت بلخ در افغانستان با اعلام این خبر گفت که انفجار یک بمب کنار جاده ای در این ولایت منجر به کشته شدن ۹ نیروی امنیتی و همچنین زخمی شدن چند تن دیگر شده است.

این مقام امنیتی در ادامه سخنان خود با اعلام این خبر که این حمله در منطقه چمتال واقع در ولایت بلخ رخ داده، گفت که حمله مذکور یک روز پس از انجام عملیات نیروهای نظامی افغانستان علیه طالبان در این استان به وقوع پیوسته است.

وی همچنین تاکید کرد که بر اثر انجام عملیات مذکور، دستکم ۵ تن از نیروهای طالبان کشته شده اند.

از سوی دیگر سخنگوی فرماندار ولایت جوزجان افغانستان نیز از حمله تروریستهای داعش به پایگاه های نظامیان این کشور واقع در منطقه ضراب خبر داد. گفته می شود درگیری های مسلحانه ناشی از این حمله کماکان میان تروریستها و نیروهای نظامی افغان ادامه دارد.