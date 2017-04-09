«السیسی» ارتش مصر را مامور حفاظت از تاسیسات حیاتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور مصر در فرمانی در واکنش به انفجارهای تروریستی در شهرهای اسکندریه و قاهره، اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر را خواستار شد.

در همین راستا، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور دستور داد تا از تاسیسات حیاتی و حساس کشور محافظت کنند تا هدف اقدامات انتحاری تروریست های داعش قرار نگیرد.

پیشتر نیروهای امنیتی مصر یک بمب را در نزدیکی دانشکده «سان مارک» در شهر اسکندریه کشف و خنثی کردند.

ساعاتی پیش چندین انفجار تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

طبق اعلام وزارت بهداشت مصر، به دنبال این انفجارها، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰ نفر کشته و ۱۱۱ نفر نیز زخمی شده اند.

دولت مصر در پی انفجارهای امروز در شهرهای اسکندریه و قاهره سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.