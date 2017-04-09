  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

در پی انفجارهای تروریستی در قاهره و اسکندریه؛

«السیسی» ارتش مصر را مامور حفاظت از تاسیسات حیاتی کرد

«السیسی» ارتش مصر را مامور حفاظت از تاسیسات حیاتی کرد

رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور دستور داد تا از تاسیسات حیاتی و حساس کشور محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور مصر در فرمانی در واکنش به انفجارهای تروریستی در شهرهای اسکندریه و قاهره، اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر را خواستار شد.

در همین راستا، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به ارتش این کشور دستور داد تا از تاسیسات حیاتی و حساس کشور محافظت کنند تا هدف اقدامات انتحاری تروریست های داعش قرار نگیرد.

پیشتر نیروهای امنیتی مصر یک بمب را در نزدیکی دانشکده «سان مارک» در شهر اسکندریه کشف و خنثی کردند.

ساعاتی پیش چندین انفجار تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

طبق اعلام وزارت بهداشت مصر، به دنبال این انفجارها، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰ نفر کشته و ۱۱۱ نفر نیز زخمی شده اند.

دولت مصر در پی انفجارهای امروز در شهرهای اسکندریه و قاهره سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.

کد مطلب 3949000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها