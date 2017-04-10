  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۵:۲۰

مطالعه محققان نشان می دهد؛

مصرف ترکیب مُسکن ها و آرام بخش ها مرگبار است

مصرف ترکیب مُسکن ها و آرام بخش ها مرگبار است

طبق نتایج یک مطالعه، مصرف همزمان مُسکن ها و داروهای آرام بخش متداول برای اضطراب و خواب بسیار مرگبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، زمانیکه بیماران داروهای آرام بخش حاوی بنزودیازپین ها نظیر زاناکس، کلونوپین یا والیوم را هراه با مُسکن های حاوی مخدر مثل اوکسی کونتین، پرکوست و ویکودین مصرف می کنند، این ترکیب موجب پایین آمدن آستانه اووردوز می شود.

ایجاد حالت اووردوز با مرگ برای مصرف کننده دارو همراه خواهد بود.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های بیش از ۳۰۰ هزار بیمار ۱۸ تا ۶۴ ساله را بررسی کردند.

به گفته اریک سان، سرپرست تیم تحقیق، «لازم نیست بیماران هر دو این داروها را همزمان باهم مصرف کنند چراکه ترکیب این دو نوع دارو با ایجاد اووردوز کشنده خواهد بود.»

کد مطلب 3949020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها