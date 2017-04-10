مصرف ترکیب مُسکن ها و آرام بخش ها مرگبار است

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، زمانیکه بیماران داروهای آرام بخش حاوی بنزودیازپین ها نظیر زاناکس، کلونوپین یا والیوم را هراه با مُسکن های حاوی مخدر مثل اوکسی کونتین، پرکوست و ویکودین مصرف می کنند، این ترکیب موجب پایین آمدن آستانه اووردوز می شود.

ایجاد حالت اووردوز با مرگ برای مصرف کننده دارو همراه خواهد بود.

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های بیش از ۳۰۰ هزار بیمار ۱۸ تا ۶۴ ساله را بررسی کردند.

به گفته اریک سان، سرپرست تیم تحقیق، «لازم نیست بیماران هر دو این داروها را همزمان باهم مصرف کنند چراکه ترکیب این دو نوع دارو با ایجاد اووردوز کشنده خواهد بود.»