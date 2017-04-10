هپاتیت با افزایش ریسک بیماری پارکینسون همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، در مطالعه جدید مشخص شد افراد مبتلا به هپاتیت B یا C ۵۱ تا ۷۶ درصد بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون قرار دارند.

دکتر «مایکل اوکان» مدیر بنیاد پارکینسون انگلستان، در این باره می گوید: «هنوز علت این ارتباط مشخص نیست، اما به نظر می رسد ارتباط بین بیماری پارکینسون و هپاتیت بسیار قوی است.»

سال گذشته مطالعه ای در تایوان نشان داد که افراد مبتلا به هپاتیت C با ریسک بالای پارکینسون مواجه بودند. حال یافته های جدید براساس میلیون ها بزرگسال بریتانیایی نشان می دهد که هپاتیت B هم با این بیماری مرتبط است.

هپاتیت های B و C عفونت های ویروسی کبد هستند. هر دو این عفونت ها، بخصوص هپاتیت C، می توانند مزمن شوند.