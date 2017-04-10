  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۵:۱۲

یافته جدید تحقیقاتی؛

هپاتیت با افزایش ریسک بیماری پارکینسون همراه است

هپاتیت با افزایش ریسک بیماری پارکینسون همراه است

طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد مبتلا به عفونت کبدی هپاتیت در بالاترین ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مطالعه جدید مشخص شد افراد مبتلا به هپاتیت B یا C ۵۱ تا ۷۶ درصد بیشتر در معرض ابتلا به پارکینسون قرار دارند.

دکتر «مایکل اوکان» مدیر بنیاد پارکینسون انگلستان، در این باره می گوید: «هنوز علت این ارتباط مشخص نیست، اما به نظر می رسد ارتباط بین بیماری پارکینسون و هپاتیت بسیار قوی است.»

سال گذشته مطالعه ای در تایوان نشان داد که افراد مبتلا به هپاتیت C با ریسک بالای پارکینسون مواجه بودند. حال یافته های جدید براساس میلیون ها بزرگسال بریتانیایی نشان می دهد که هپاتیت B هم با این بیماری مرتبط است.

هپاتیت های B و C عفونت های ویروسی کبد هستند. هر دو این عفونت ها، بخصوص هپاتیت C، می توانند مزمن شوند.

کد مطلب 3949032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها