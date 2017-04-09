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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۰۱

یادبود مرحوم رحیمیان؛

دبستان پسرانه خیرساز در امامشهر یزد کلنگ‌زنی شد

دبستان پسرانه خیرساز در امامشهر یزد کلنگ‌زنی شد

یزد ـ دبستان پسرانه خیرساز امروز در مراسمی با حضور مسئولان و خانواده مرحوم امیرمظفر رحیمیان در امامشهر یزد کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد امروز در مراسم کلنگ زنی دبستان خیرساز پسرانه جوادالائمه یزد، یادبود امیرمظفر رحیمیان در امامشهر یزد اظهار داشت: یزد ظرفیت های بسیاری در حوزه خیری دارد و خیران نیکوکار این استان همواره بخشی از بار دولت را در زمینه تامین فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی بر دوش کشیده اند.

محمدعلی طالبی عنوان کرد: این ظرفیت ها وجود دارد اما باید به آن سمت و سو بخشیده شود و معتقدیم ساماندهی ظرفیت های خیری و به کارگیری این ظرفیت ها در راستای تامین نیازهای مردم به هنر مدیریت نیاز دارد.

وی از همت والای خیران و همراهی آنها با دولت همچنین رسیدگی آنها به نیازهای مردم قدردانی کرد و افزود: حضور خیران در عرصه های مختلف نشانگر اعتماد آنها به جامعه و مسئولان است.

در این مراسم دبستان پسرانه خیرساز جوادالائمه که توسط پدر و مادر مرحوم امیرمظفر رحیمیان تأمین اعتبار شده است، کلنگ زنی شد.

این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۶۰ مترمربع و در زیربنای ۶ هزار مترمربع در چهار طبقه احداث خواهد شد.

۵۵۰ مترمربع از این زمین به سالن ورزشی و ساختمان خدماتی اختصاص یافته و برای سالن ورزشی آن بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

کل هزینه احداث این مدرسه بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون برآورد شده که توسط خیر نیکوکار استان یزد، دکتر رحیمیان یادبود فرزند مرحومش امیرمظفر رحیمیان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 3949037

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