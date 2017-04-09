ولایتی درگذشت آیت الله باریک بین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت آیت الله باریک بین نماینده پیشین مقام معظم رهبری و امام جمعه قزوین را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت آیت الله باریک بین عالم وارسته، مجاهد نستوه و یار امام و رهبری که به عنوان نماینده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و امام جمعه قزوین سال ها در جهت تعلیم و ترویج معارف بلند و متعالی اسلامی و فرهنگ اهل بیت (ع) و خدمت خالصانه مجاهدت و تلاش نمود موجب تالم و تاسف گردید.

آن فقیه عالیقدر و ابوالشهید به عنوان نماینده مردم بزرگوار قزوین در مجلس خبرگان رهبری، عمر خود را در عرصه های مختلف برای خدمت به نظام و انقلاب سپری نمود و منشاء خدمات فراوان گردید و نام و یاد ایشان به عنوان شخصیتی عالم، فقیه، فداکار و انقلابی برای همیشه در اذهان به نیکی باقی خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، علماء و روحانیت معزز، ملت شریف ایران و به ویژه مردم عزیز و بزرگوار قزوین و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای ایشان غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

علی اکبر ولایتی

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»