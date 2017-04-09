پاساژ طلا فروشان زاهدان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پاساژ طلا فروشان زاهدان که در خیابان آزادی واقع شده است طعمه حریق شد.
گفتنی است : تعدادی از واحدهای طلا فروشی در این پاساژ طعمه حریق شده و آتش به پاساژ جنبی نیز سرایت کرده است.
اطلاعات تکمیلی ارسال می شود.
زاهدان - دقایقی قبل پاساژ طلا فروشان زاهدان واقع در خیابان آزادی این شهر طعمه حریق شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پاساژ طلا فروشان زاهدان که در خیابان آزادی واقع شده است طعمه حریق شد.
گفتنی است : تعدادی از واحدهای طلا فروشی در این پاساژ طعمه حریق شده و آتش به پاساژ جنبی نیز سرایت کرده است.
اطلاعات تکمیلی ارسال می شود.
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