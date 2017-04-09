پاساژ طلا فروشان زاهدان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پاساژ طلا فروشان زاهدان که در خیابان آزادی واقع شده است طعمه حریق شد.

گفتنی است : تعدادی از واحدهای طلا فروشی در این پاساژ طعمه حریق شده و آتش به پاساژ جنبی نیز سرایت کرده است.

اطلاعات تکمیلی ارسال می شود.