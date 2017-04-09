رئیس جمهور مصر ۳ ماه حالت فوق العاده اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، در پی انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در مصر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور سه ماه حالت فوق العاده اعلام کرد.

السیسی در اظهاراتی پس از پایان نشست شورای ملی دفاع همچنین از تشکیل شورای عالی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به منظور حمایت از مصر خبر داد.

گفتنی است که روز یکشنبه چندین انفجار تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

در همین راستا، طبق آمار وزارت بهداشت مصر بر اثر انفجار در کلیساهای مارجرجس در طنطا و مرمرقس در اسکندریه، ۴۴ نفر جان خود را از دست داده اند و ۱۲۶ نفر هم زخمی شده اند.

این وزارت خانه تصریح کرد که از این تعداد، ۱۷ کشته و ۴۸ زخمی آمار انفجار اسکندریه و ۲۷ کشته و ۷۸ زخمی نیز آمار انفجار در طنطا است.

دولت مصر در پی انفجارهای روز یکشنبه در شهرهای اسکندریه و قاهره سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.