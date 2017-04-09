بازداشت ۲۰ متهم انفجارهای مصر/ تهدید داعش نسبت به حملات بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، گروه تروریستی داعش که انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در مصر را برعهده گرفته است نسبت به حملات بیشتر علیه مسیحیان در این کشور تهدید کرد.

داعش همچنین اعلام کرد که دو عنصر این گروه با نام های «ابوالبراء المصری» و «ابو اسحاق المصری» با استفاده از کمربند انتحاری حملات روز یکشنبه در مصر را انجام دادند.

از سوی دیگر «الیوم السابع» مصر به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی ۲۰ مظنون را به اتهام دست داشتن در انفجار تروریستی کلیسای مارجرجس در طنطا بازداشت کرده اند.

گفتنی است که روز یکشنبه چندین انفجار تروریستی در مصر در نزدیکی کلیساهای واقع در قاهره و اسکندریه به وقوع پیوست.

در همین راستا، طبق آمار وزارت بهداشت مصر بر اثر انفجار در کلیساهای مارجرجس در طنطا و مرمرقس در اسکندریه، ۴۴ نفر جان خود را از دست داده و ۱۲۶ نفر هم زخمی شدند.

این وزارت خانه تصریح کرد که از این تعداد، ۱۷ کشته و ۴۸ زخمی آمار انفجار اسکندریه و ۲۷ کشته و ۷۸ زخمی نیز آمار انفجار در طنطا است.

دولت مصر در پی انفجارهای روز یکشنبه در شهرهای اسکندریه و قاهره سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای تروریستی در استان های قاهره و اسکندریه را برعهده گرفت.

در پی انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در مصر، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور سه ماه حالت فوق العاده در مصر اعلام کرد.