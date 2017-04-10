سید عباس صالحی در سوگ پدر نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر سید عباس صالحی در سوگ درگذشت پدر؛ آیت الله سید حسن صالحی عزادار شد.

آیت الله میرزا حسن صالحی متولد مشهد بود و در ضلع شرقی مدرسه عباسقلیخان مشهدحجره داشت و دروس خارج را خدمت آیات عظام خوانده بود و شاگردان بسیار و به نامی از وی درس گرفتند.

آیت الله سید حسن صالحی معروف به میرزا حسن صالحی بامداد روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع آن مرحوم ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۹۵/۱/۲۲ از مسجد کرامت در چهارراه شهدای مشهد به سمت حرم مطهر رضوی انجام و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) به خاک سپرده می شود.

خبرگزاری مهر این ضایعه را به دکتر سید عباس صالحی تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای ایشان و سایر بازماندگان صبر و برای آن مرحوم مغفرت آرزو می کند.