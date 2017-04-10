صلاحیت ۲۸ نفر در پردیس بررسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مرتضی حیدری در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: تعداد ۳۳۸ نفر نامزد شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ‌و روستا در شهرستان پردیس بودند که در حال حاضر در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبین هستیم.

وی با بیان اینکه مرحله اول ثبت‌نام به سلامت و بدون حاشیه به پایان رسید، گفت: مرحله دوم اعلام نظر مراجع چهارگانه و تحقیقاتی که پیرامون افراد داوطلب صورت می گیرد به پایان رسیده است.

فرماندار پردیس افزود: در حال حاضر هیئت اجرایی بررسی صلاحیت‌های داوطلبین را در دستور کار دارد و پس از ‌اینکه این مرحله به پایان برسد تائید و اظهار نظر هیئت نظارت آغاز می شود.

وی اضافه کرد: پس از اعلام نظرات اعضا هیئت نظارت لیست اسامی و تعداد افراد در اختیار هیت اجرایی و فرمانداری قرار خواهد گرفت و سپس این لیست منتشر خواهد شد.

حیدری اظهار کرد: تا به امروز سه جلسه هیئت اجرایی برگزار شده و طی این جلسات صلاحیت ۲۸ نفر از داوطلبین بررسی و نظرات ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی صلاحیت ها هیچگونه دخالتی از سوی هرکس و در هرجایگاه غیر مرتبط را نمی پذیریم، افزود: بررسی صلاحیت ها در این شهرستان به دور از حب و بغض شخصی و وفق قانون انجام خواهد شد.