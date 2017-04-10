به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تبیان، زهره حسینی؛ مدیر طرح ملی همسان گزینی گفت: پس از راه اندازی طرح همسان گزینی در سه استان تهران، البرز و اصفهان و کسب نتایج خوب از اجرای این طرح در استان های فوق، همزمان با میلاد حضرت علی (ع)، به همت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان، طرح همسان گزینی در این استان آغاز به کار خواهد کرد.

وی در ادامه، روند فعالیت های این طرح از زمان آغاز به فعالیت را مناسب ارزیابی کرده و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار نفر در سایت ثبت نام شده اند که با فعالیت بیش از ۳۰۰ معرف نزدیک به ۱۱ هزار معرفی انجام شده است.

حسینی افزود: یکی از برنامه های طرح ملی همسان گزینی در سال ۹۶، گسترش این طرح در حداقل ۳ تا ۵ استان دیگر است که به تدریج اجرایی خواهد شد و البته این امر منوط به همکاری سازمان ها، نهادها و ارگان های ذیصلاح در استان ها است.

مدیر طرح ملی همسان گزینی گفت: متقاضیان استفاده از طرح ملی همسان گزینی تبیان که ساکن در استان همدان هستند، از این پس می توانند با مراجعه به دامنه http://hamsan.tebyan.net و با استفاده از کد معرف ۲۲۶۴۸ که ویژه استان همدان تعریف شده است، ثبت نام کرده و از خدمات همسان گزینی در این استان بهره مند شوند.